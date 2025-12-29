Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sáng nay tổ chức họp báo tổng kết sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt phong phú về các sự kiện và để lại những ấn tượng sâu sắc. Đây là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong lịch sử mỗi nước cũng như trong quan hệ song phương.

Đại sứ nhìn nhận, năm qua tác động của tình hình địa - chính trị phần nào ảnh hưởng đến hợp tác song phương. Tuy nhiên, ông cho rằng quan hệ Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, "nền tảng then chốt cho điều này chính là đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất". Sự kiện trọng tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kết quả chuyến thăm là việc ký kết nhiều văn kiện trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko

"Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn Việt Nam đã tham dự các hoạt động trọng thể tại Moscow nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các quân nhân Việt Nam tham gia đội hình duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã được đón nhận với sự xúc động và trân trọng đặc biệt...", Đại sứ bày tỏ.

Đàm phán hợp tác điện hạt nhân bước vào giai đoạn cuối

Tháng 9, bên lề các sự kiện tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin đã gặp Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, nhiều đoàn cấp cao của Nga cũng đã thăm Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%), trong đó xuất khẩu của Nga đạt 2,24 tỷ USD (tăng 10,75%), nhập khẩu đạt 2,06 tỷ USD (giảm 3%).

Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng rằng, việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ giúp đạt được những kết quả cao hơn nữa. Hai bên đang chuẩn bị cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại - kinh tế và khoa học - kỹ thuật.

"Chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Nga - Việt đến năm 2030, bao gồm các lộ trình hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, giao thông, công nghệ thông tin - truyền thông, khoa học, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác", Đại sứ thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm hồi tháng 5. Ảnh: RIA Novosti

Hợp tác dầu khí tiếp tục được thúc đẩy với sự tham gia của các tập đoàn Nga như Zarubezhneft, Gazprom, NOVATEK và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (PetroVietNam).

Đại sứ cho biết, các cuộc đàm phán về Hiệp định liên chính phủ về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã bước vào giai đoạn cuối. Hai bên cũng nghiên cứu khả năng triển khai các dự án chung về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Nhà máy lắp ráp xe thương hiệu GAZ của Nga tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, từ năm 2020 đến nay đã lắp ráp và cung cấp cho thị trường Việt Nam khoảng 3.000 xe các loại.

Quân nhân Nga tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong năm qua, các chuyến bay thẳng từ Nga tới Việt Nam đã được nối lại, góp phần gia tăng lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam. Theo thống kê của Việt Nam, 11 tháng qua, số du khách Nga đạt hơn 590.000 lượt (tăng 290% so với cùng kỳ năm ngoái), dự kiến năm nay sẽ vượt mức kỷ lục trước đại dịch Covid-19.

Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom tiếp tục được triển khai. Tháng 12, tại Hải Phòng, lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga đã diễn ra, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học trên biển.

"Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, BRICS, APEC và trong khuôn khổ Nga - ASEAN. Chúng tôi chân thành cảm ơn Việt Nam vì sự ủng hộ nhất quán và vai trò đồng bảo trợ đối với các sáng kiến của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc", Đại sứ khẳng định.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về các chuyến thăm cấp cao trong năm tới, Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, trước mỗi cuộc tiếp xúc cấp cao, chúng tôi sẽ thông báo. "Tuy nhiên, tôi cũng bật mí là lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời các lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm. Và phía chúng tôi thì cũng đã có lời mời chính thức với lãnh đạo Việt Nam sang thăm Liên bang Nga. Tôi hy vọng và không chỉ hy vọng mà tin tưởng rằng những chuyến thăm sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch", ông nêu rõ.

Về hợp tác trong năng lượng, Đại sứ khẳng định rằng sự trao đổi, hợp tác giữa tập đoàn Rosatom và các cơ quan Việt Nam không chỉ bao gồm kỹ thuật mà còn có dự án nhà máy điện hạt nhân.

Về tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Đại sứ cho biết hai bên hiện đang tích cực thảo luận về một văn bản liên chính phủ mới và cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với mức độ thống nhất cao.

Đại sứ kỳ vọng 1-3 tháng tới sẽ kết thúc đàm phán, khi đó việc ký kết chính thức có thể diễn ra vào những tháng đầu năm 2026 và gắn với các sự kiện tiếp xúc cấp cao.