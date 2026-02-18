Báo The Hill đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 17/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ám chỉ khả năng lực lượng quân sự của Tehran có thể thực hiện hành động quân sự nhằm vào những chiến hạm được Mỹ triển khai tại các vùng biển xung quanh quốc gia này.

Tên lửa chống hạm được Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) phóng đi khi tập trận. Ảnh: Fars News

Ông Ali Khamenei viết: “Người Mỹ liên tục nói rằng họ đã điều tàu chiến hướng về Iran. Tất nhiên, chiến hạm là một khí tài quân sự nguy hiểm. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn tàu chiến đó là thứ vũ khí có thể đánh chìm chúng xuống đáy biển”.

Tuyên bố trên được Lãnh tụ Ali Khamenei đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức hai nước Mỹ và Iran có các cuộc tiếp xúc ở Geneva xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, vào ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng của ông về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng một khi đàm phán thất bại. “Tôi nghĩ các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu không, đó sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ với Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ khi đó nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài BBC của Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng xem xét việc thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.