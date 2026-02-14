Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông hôm 13/2, Tổng thống Mỹ Trump nói ông cảm thấy các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran sẽ thành công.

“Tôi nghĩ các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu không, đó sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ với Iran”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/2. Ảnh: Nhà Trắng

Khi các phóng viên hỏi về việc Mỹ điều động nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực Trung Đông, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết một khi Washington không đạt thỏa thuận với Tehran, Mỹ “sẽ cần đến chúng”. “Khi cần thiết, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng”, báo The Hill dẫn lời ông Trump nói.

Theo hãng tin DW của Đức, ông Trump từng nhiều lần khẳng định sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm sử dụng sức mạnh quân sự nếu Iran không đồng ý giới hạn chương trình hạt nhân của nước này.

Cho đến nay, Iran chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố mới đây của ông Trump.

Hồi giữa tuần này, ông Trump đã có cuộc họp kín kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về vấn đề Iran. Theo tiết lộ của tổng thống Mỹ, Washington vẫn ưu tiên cho việc đối thoại với Tehran, trong khi Tel Aviv muốn có lập trường cứng rắn hơn.