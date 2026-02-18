Đàm phán Mỹ - Iran

Hãng tin CNN dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói Tehran và Washington đã nhất trí về nguyên tắc chỉ đạo các cuộc đàm phán, nhưng lưu ý cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Nhà ngoại giao này nói thêm, cuộc đối thoại ngày 17/2 nghiêm túc hơn cuộc đàm phán trước đó ở Oman và những gì vừa diễn ra là tích cực.

Ông Araghchi cho hay, hai bên đã đồng ý chuẩn bị dự thảo văn bản thỏa thuận và trao đổi chúng trước vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết, Washington kỳ vọng sẽ nhận được các đề xuất chi tiết của chính phủ Iran để giải quyết những khác biệt trong lập trường của hai nước sau các cuộc thương lượng ở Geneva. Một quan chức Mỹ nói: “Đã có tiến triển nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận”.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực. Tehran đã đóng cửa một phần eo biển Hormuz vì lý do an ninh và Washington tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tập trận hải quân tại tuyến đường thủy quan trọng này.

Đàm phán 3 bên Mỹ, Nga và Ukraine kéo dài 6 giờ

Đàm phán 3 bên Mỹ, Nga và Ukraine. Ảnh: Telegram/Kyiv Independent

Rustem Umerov, nhà đàm phán chính của Ukraine, cho biết ngày đầu tiên của vòng đàm phán hòa bình 3 bên mới do Mỹ làm trung gian tại Geneva, Thụy Sĩ tập trung vào các vấn đề thực tiễn và cơ chế giải pháp khả thi.

Các hãng thông tấn TASS và RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin tham gia đàm phán tiết lộ hôm 17/2, các nhà thương thuyết Nga, Mỹ và Ukraine đã đàm phán trong 6 giờ theo nhiều hình thức song phương và 3 bên. Các cuộc đối thoại rất căng thẳng.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn hôm nay (18/2). Đây là vòng đàm phán thứ 3 kể từ tháng Một sau khi các cuộc đối thoại trước đó kết thúc mà không đạt đột phá.