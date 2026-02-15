Trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Takht-Ravanchi cho biết trách nhiệm hiện nay “đã thuộc về Mỹ nhằm chứng minh họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi. Ảnh: BBC

“Nếu phía Mỹ chân thành thì tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiến tới một thỏa thuận… Đề nghị của chúng tôi về việc giảm mức độ làm giàu uranium xuống 60% là bằng chứng cho thấy chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng tôi sẵn sàng bàn bạc về vấn đề này và nhiều vấn đề khác liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran nếu họ sẵn sàng nói về các biện pháp trừng phạt”, ông Takht-Ravanchi nói.

Khi được hỏi liệu Tehran có đồng ý vận chuyển kho dự trữ hơn 400kg uranium đã làm giàu ra khỏi Iran như đã từng làm theo thỏa thuận hồi năm 2015 hay không, ông Takht-Ravanchi nhấn mạnh “hiện còn quá sớm để nói về điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đàm phán”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran sau đó nhắc lại việc nước này đã từ chối thương lượng với Mỹ về chương trình tên lửa đạn đạo. “Khi chúng tôi bị Israel và Mỹ tấn công, những tên lửa đó đã cứu giúp chúng tôi. Vậy làm sao chúng tôi có thể chấp nhận được việc tự tước bỏ khả năng phòng thủ của mình”, ông Takht-Ravanchi phát biểu.

Cuối buổi phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng nước này và Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân. “Chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể, nhưng Mỹ cũng cần chứng tỏ rằng họ chân thành”, ông Takht-Ravanchi quả quyết.