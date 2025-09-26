Báo VietNamNet giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày diễn văn khai mạc

Kính thưa Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong thời khắc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa trang trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 - mốc son lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; với niềm tự hào và niềm tin vững chắc vào sức mạnh của Đảng và dân tộc, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” anh hùng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, cửa ngõ quốc tế, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, phên dậu của Tổ quốc.

Đại hội vinh dự, nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đại biểu khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 366 đồng chí đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 104 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc tới những thế hệ đi trước. Trong giờ phút trang trọng này, với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta; Người đã dẫn dắt nhân dân ta làm nên những thắng lợi to lớn, vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Người đã 9 lần về thăm, để lại những tình cảm thiêng liêng và lời căn dặn sâu sắc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa tinh thần cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, trong đó có Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh; các gia đình có công với cách mạng; đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước, quê hương vùng Mỏ Quảng Ninh anh hùng.

Đại hội cũng trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng toàn diện, sâu sát đối với tỉnh; cùng sự phối hợp của các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong những năm qua. Sự quan tâm quý báu đó là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Kính thưa Đại hội!

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 05 đảng bộ trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, quy trình và yêu cầu; các Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Đặc biệt, trong nhiều tháng qua, hướng về Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã đồng loạt phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng địa bàn. Không khí thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sáng tạo, cống hiến. Nhiều công trình, phần việc thiết thực được khẩn trương hoàn thành, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được về đích sớm, để lại những dấu ấn rõ nét, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) của tỉnh.

Những phong trào thi đua ấy không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội, mà còn là niềm tin, khát vọng chung được hun đúc từ cơ sở. Chính tinh thần đó đã làm cho Đại hội trở nên trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn - một Đại hội của hành động, của niềm tin và khí thế mới, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh trong sự đồng lòng, chung sức của toàn dân.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự quan tâm, tích cực xây dựng, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội của các ban, bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, thận trọng, kỹ lưỡng, cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh sâu sắc trí tuệ và niềm tin, khát vọng phát triển nhanh, bền vững tỉnh Quảng Ninh của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân.

Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng theo các quy định của Trung ương và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo được sự đồng thuận cao. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị đánh giá cao và đồng ý cho Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ 16.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước !

Quang cảnh đại hội

Kính thưa Đại hội !

Sau gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều quyết sách chiến lược mang tính cách mạng. Chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, gắn bó mật thiết với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng… đang mở ra những động lực mới, nền tảng mới để đất nước vững vàng cất cánh trong kỷ nguyên phát triển, hướng tới mục tiêu giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh đặc biệt đó, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là:

Thứ nhất, Đại hội tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thứ ba, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước; với vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc; với nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 40 năm đổi mới, Đại hội thể hiện quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tự tin, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, hướng tới một nhiệm kỳ hành động, đổi mới, phát triển, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 họp phiên trù bị Chiều 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành họp phiên trù bị với sự tham dự của 366 đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành sáng nay có bài phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.