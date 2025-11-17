Những nỗ lực này góp phần xây dựng hình ảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai hiện đại, văn minh, thúc đẩy giao thương Việt – Trung.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang bị phục vụ công tác kiểm soát cửa khẩu. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nhằm rút ngắn tối đa thời gian thông quan cho người, phương tiện và hàng hóa, đáp ứng yêu cầu giao thương ngày càng lớn.

Thủ tục xuất nhập cảnh rút ngắn, minh bạch, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Hiện Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vận hành 6 luồng làm thủ tục xuất nhập cảnh tự động và 8 buồng kiểm tra cho hành khách dùng hộ chiếu, giấy thông hành. Các hệ thống quét mã vạch, nhận diện khuôn mặt được ứng dụng rộng rãi, giúp giảm thời gian làm thủ tục từ khoảng 30 giây xuống chỉ còn 5 – 10 giây mỗi hành khách, tạo sự minh bạch, thuận lợi, đồng thời tiết kiệm nguồn nhân lực.

Với vai trò là cửa khẩu quốc tế quan trọng của tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại. Nhờ đó, năng lực quản lý, giám sát biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh được nâng cao; việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

“Mô hình cửa khẩu số và cửa khẩu thông minh đã tạo chuyển biến mạnh trong cải cách thủ tục hành chính và quản lý biên giới. Chúng tôi tiếp tục cập nhật công nghệ, liên thông dữ liệu với các lực lượng để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất và minh bạch nhất.” Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (AutoGate). Hành khách chỉ cần đăng ký dữ liệu sinh trắc học một lần và được cấp mã vạch riêng. Khi qua cửa, họ đặt giấy tờ, quét vân tay và nhận diện khuôn mặt; nếu hợp lệ, cổng tự động mở. Quy trình đơn giản này đã giảm đáng kể áp lực công việc cho cán bộ cửa khẩu, nhất là vào mùa du lịch, thời điểm lưu lượng khách tăng cao.

Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, mô hình “Cửa khẩu số” được triển khai từ tháng 8/2023, tạo đột phá mới trong cải cách thủ tục hành chính. Hiện nơi đây đang phát triển lên mô hình “Cửa khẩu thông minh”, với hệ thống kết nối dữ liệu phương tiện – hàng hóa giữa hai bên biên giới. Các phương tiện chuyên chở thông minh sẽ đảm nhiệm vận chuyển theo lộ trình tự động hóa, đúng phạm vi và thời gian hai bên thỏa thuận.

Song song, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Dự án “Ứng dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân phục vụ quản lý biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh” thuộc Đề án 06. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý xuất nhập cảnh do Bộ Quốc phòng quản lý. Hệ thống dữ liệu đồng bộ giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót và nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu.

Nhờ những giải pháp trên, hoạt động tại các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai ngày càng thông minh, văn minh; thủ tục rút ngắn, minh bạch; tiết kiệm thời gian và nhân lực. Năm 2025, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 2 triệu lượt khách, 252.803 lượt xe ô tô và 613 chuyến tàu với hơn 2,4 triệu tấn hàng hóa. Các con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của quá trình chuyển đổi số.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên; tham gia các khóa tập huấn công nghệ mới; sử dụng thuần thục các trang bị hiện đại; đồng thời tham mưu triển khai mô hình “Cửa khẩu số”, “Cửa khẩu thông minh” mang tính liên thông, đồng bộ giữa các lực lượng tại cửa khẩu. Mục tiêu là hiện đại hóa toàn diện công tác kiểm soát biên giới, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.