UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tảo hôn và nữ dưới 18 tuổi sinh con giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu liên quan đến hôn nhân và sinh con sớm.

Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ tảo hôn, nữ sinh con dưới 18 tuổi bình quân trên địa bàn từ 20%/năm trở lên so với giai đoạn trước. 100% cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống tảo hôn. 100% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại đây được tuyên truyền, cung cấp kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, tác hại của tảo hôn, sinh con khi chưa đủ tuổi và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đến năm 2030, cơ bản các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình.

Ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học giúp học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh tảo hôn.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định công tác tuyên truyền, giảm nghèo thông tin cho người dân vùng cao là nhiệm vụ trọng tâm. Các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức truyền thông theo hướng dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc và từng địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; độ tuổi kết hôn theo quy định; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nữ dưới 18 tuổi sinh con. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số.

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thông qua nhiều hình thức như hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và nền tảng số để đưa thông tin đến gần hơn với người dân vùng cao. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Hôn nhân và gia đình, tác hại của kết hôn sớm, sinh con sớm và hôn nhân cận huyết; đồng thời tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số.

Ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng sống và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh tảo hôn và xây dựng định hướng học tập, lập thân, lập nghiệp.

Ngành y tế tăng cường truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe bà mẹ và trẻ em; phổ biến kiến thức về tác hại của việc mang thai và sinh con sớm đối với sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước thay đổi tập quán lạc hậu,

UBND tỉnh cũng yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trên địa bàn tỉnh.

Thay vì tuyên truyền chung chung, các xã sẽ cử cán bộ bám sát từng thôn bản, theo dõi sát sao tình hình của từng hộ gia đình để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thông tin.

Cùng với đó, các địa phương sẽ tổ chức cho các thôn, dòng họ và những người có tiếng nói trong bản như già làng, trưởng bản, thầy mo, thầy cúng, hay ông mai, bà mối cùng ký cam kết thực hiện đúng Luật Hôn nhân và gia đình.