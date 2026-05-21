Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường trong nước

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tỉnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất xanh, an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP…

Một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu dùng bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương như chè, quế, dược liệu, gạo, miến, cá và các sản phẩm OCOP gắn với văn hóa, du lịch và ẩm thực vùng miền; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Theo kế hoạch, các sở, ngành và địa phương được giao nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm giảm nghèo thông tin cho người dân, giúp người dân tiếp cận kiến thức về thị trường, sản xuất an toàn, tiêu dùng xanh và ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế.

Trong đó, Sở Công Thương chủ trì tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, tham gia xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. Các hoạt động như tuần hàng Việt Nam, hội chợ thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng hàng hóa an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương gắn với du lịch, văn hóa và ẩm thực vùng miền. Việc xây dựng các chương trình du lịch kết hợp trải nghiệm, mua sắm sản phẩm nông nghiệp đặc trưng góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Qua các hoạt động truyền thông, người dân cũng được nâng cao nhận thức về vai trò của bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch xanh gắn với sản xuất bền vững.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, truy xuất nguồn gốc và xây dựng sản phẩm OCOP. Các nhiệm vụ này không chỉ nâng cao chất lượng nông sản mà còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại.

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thương mại, sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người dân nâng cao hiểu biết trong sản xuất, kinh doanh và lựa chọn sản phẩm an toàn.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, chú trọng kỹ năng số và chuyển đổi số. Việc tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp góp phần trang bị kiến thức thực tiễn cho học sinh, sinh viên, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về nông nghiệp xanh, kinh tế số và tiêu dùng bền vững.

Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh cùng hệ thống thông tin cơ sở sẽ xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, mô hình nông nghiệp xanh và các điển hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao cảnh giác với hàng giả, hàng kém chất lượng và từng bước giảm nghèo thông tin trong đời sống và sản xuất.

UBND các xã, phường cũng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp điều kiện địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất xanh, an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP… hướng tới tiêu dùng bền vững.

Đầu tư hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu dùng

Cùng với công tác tuyên truyền, Lào Cai xác định đầu tư hạ tầng số là giải pháp quan trọng để hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tỉnh sẽ nâng cấp hạ tầng viễn thông, Internet tốc độ cao tại khu vực nông thôn, miền núi nhằm giúp người dân thuận lợi tiếp cận thương mại điện tử và thông tin thị trường. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm khoảng cách thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Lào Cai cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng thương hiệu trực tuyến. Các lớp tập huấn về thương mại điện tử, marketing số và kỹ năng bán hàng trực tuyến sẽ giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP trên môi trường số.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu số về sản phẩm, doanh nghiệp, vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu, hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa và quảng bá sản phẩm địa phương.

Thông qua các giải pháp đồng bộ về tuyên truyền và đầu tư hạ tầng số, Lào Cai kỳ vọng từng bước giảm nghèo thông tin cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh,, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng thói quen sản xuất, tiêu dùng bền vững.