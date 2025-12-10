Tuyên truyền hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân

Các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, giúp người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; hình thành vùng sản xuất tập trung; phát triển sản phẩm OCOP gắn với thị trường; liên kết chuỗi giá trị với hợp tác xã và doanh nghiệp. Những mô hình này tạo sinh kế ổn định, nâng năng suất, tăng thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất.

Xây dựng mô hình sản xuất bền vững nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân.

Công tác tuyên truyền giữ vai trò trọng tâm trong nâng cao tiêu chí thu nhập. Các xã tổ chức truyền thông linh hoạt qua họp dân, loa truyền thanh, mạng xã hội, đội tuyên truyền viên cơ sở, tập trung hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số, quy trình VietGAP, xây dựng thương hiệu, tiếp cận vốn, tham gia hợp tác xã. Nhờ đó, người dân chuyển từ sản xuất tự phát sang kinh tế hàng hóa, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật để tăng thu nhập.

Cùng với nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, các xã huy động hiệu quả xã hội hóa để xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được bê tông, trên 95% thôn có đường cứng hóa, tạo điều kiện giao thương thuận lợi, giảm chi phí sản xuất và nâng giá trị nông sản. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A chia sẻ, địa phương đang rà soát hạ tầng, nhất là các tuyến đường chưa kiên cố, để xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 theo hướng bền vững.

Toàn tỉnh Lào Cai duy trì phong trào thi đua nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Dự kiến đến hết năm 2025, tỉnh có 41/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,68%.

Chuyển đổi số, phát triển sinh kế bền vững

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô xã lớn hơn giúp tập trung nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu, đồng thời tạo không gian phát triển mới. Trên cơ sở đó, Lào Cai chú trọng phát triển sinh kế bền vững gắn với lợi thế địa phương: vùng dược liệu, chè shan tuyết, quế, cây ăn quả ôn đới; hỗ trợ liên kết chuỗi, thu hút doanh nghiệp chế biến để tăng giá trị. Du lịch cộng đồng tiếp tục phát triển, giữ gìn văn hóa bản sắc, bảo vệ môi trường và giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Chuyển đổi số đang trở thành động lực mới thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai. Nhiều địa phương xây dựng “thôn số”, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, ứng dụng quản lý cư trú, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Hoạt động này vừa tạo minh bạch trong điều hành, vừa giúp nông sản tiếp cận thị trường nhanh, giảm chi phí trung gian.

Lào Cai cũng là điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao. Các vùng sản xuất ứng dụng nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt, giám sát thông minh tại Sa Pa, Gia Phú, Bắc Hà... mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều sản phẩm như hoa ly, hoa lan, dâu tây, rau an toàn, dược liệu đạt VietGAP, GlobalGAP, giúp nâng giá trị và tăng thu nhập cho người dân. Các vùng quế, chè shan tuyết, cây ăn quả ôn đới được đầu tư chế biến sâu, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

Từ nền tảng này, sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng, nhiều sản phẩm đạt 4 – 5 sao như: chè shan tuyết, mật ong rừng, tinh dầu quế, gạo Séng Cù, cao atiso, tam thất, đương quy. Quy trình sản xuất, bao bì, truy xuất nguồn gốc được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thị trường hiện đại.

Những kết quả đạt được cho thấy Lào Cai đang đi đúng hướng trong xây dựng nông thôn mới bền vững: phát triển sinh kế gắn với tuyên truyền, nâng cao thu nhập và đảm bảo người dân được thụ hưởng thành quả một cách thiết thực, lâu dài.

Ông Đỗ Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh đang chuẩn bị rà soát hiện trạng và triển khai bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm và hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.