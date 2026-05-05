Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, đặc biệt vào các tháng nắng nóng cao điểm, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết, việc chủ động triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả gắn với phát triển năng lượng tái tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Doanh nghiệp này đã và đang triển khai lắp đặt 6 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở đơn vị và các điện lực trực thuộc, với tổng công suất 378 kWp. Các hệ thống được đầu tư theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng công nghệ hiện đại, qua đó bổ sung nguồn điện tại chỗ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm ban ngày.

“Việc đầu tư điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp đơn vị chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng sạch. Đây cũng là giải pháp lâu dài góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai chia sẻ.

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế lẫn môi trường. Với điều kiện bức xạ khu vực miền Bắc, trung bình 1 kWp điện mặt trời có thể sản xuất khoảng 800-1.000 kWh/năm.

Như vậy, với tổng công suất 378 kWp, hệ thống điện mặt trời của Công ty Điện lực Lào Cai tạo ra khoảng 340.000 kWh/năm, góp phần giảm đáng kể sản lượng điện mua từ lưới, đặc biệt vào thời điểm phụ tải tăng cao ban ngày.

Đáng chú ý, sản lượng điện thu được từ điện mặt trời mái nhà giúp tiết kiệm chi phí tiền điện khoảng 1,07 tỷ đồng mỗi năm (tính theo giá điện bình quân hiện hành).

Không chỉ lắp điện mặt trời mái nhà tại nhà riêng, ông Khánh còn đầu tư hệ thống tại khu trang trại của gia đình. Ảnh: ĐL Lào Cai

Đối với các hộ tiêu thụ điện lớn, điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến.

Tại căn nhà ở tổ 8, xã Bát Xát (Lào Cai), ông Văn Hữu Khánh đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 5 kWp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Sau đó, ông tiếp tục đầu tư điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện (BESS) tại khu nhà vườn của gia đình khi nhận thấy rõ hiệu quả của mô hình này.

Theo đó, chi phí tiền điện của gia đình ông giảm từ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, xuống còn 300.000-400.000 đồng/tháng, thậm chí thấp hơn vào những tháng nắng nhiều.

Quan trọng hơn, gia đình ông đã chủ động được nguồn điện, hạn chế phụ thuộc vào lưới điện trong những thời điểm thời tiết bất lợi - yếu tố đặc biệt có ý nghĩa đối với khu vực miền núi.

Ông nhớ lại thời điểm sau hoàn lưu bão Yagi năm 2024, nhiều khu vực tại Bát Xát bị gián đoạn điện và nước trong nhiều ngày. Cũng may, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã giúp gia đình ông duy trì các nhu cầu thiết yếu như lọc nước, nấu ăn, bảo đảm sinh hoạt ổn định.

Hiện nay, điện mặt trời mái nhà không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà nguồn điện này còn được sử dụng để vận hành điều hòa, bơm nước cho ao cá, tưới cây, phục vụ chăn nuôi và các hoạt động sản xuất khác của gia đình ông.

Từ thực tế trên, điện mặt trời mái nhà đặc biệt hiệu quả với nhóm hộ tiêu thụ điện năng từ trên 500-800 kWh/tháng. Với quy mô hệ thống phổ biến từ 3-5 kWp có tích hợp pin lưu trữ, sản lượng điện tạo ra trung bình đạt khoảng 400-650 kWh/tháng (tương đương từ 13-22 kWh/ngày), mức sản lượng này có thể đáp ứng được khoảng 50-70% nhu cầu điện vào ban ngày của các hộ gia đình.

Nhờ sử dụng trực tiếp nguồn điện tự sản xuất, lượng điện phải mua từ lưới, đặc biệt ở các giá bậc thang cao (bậc 5-6) sẽ giảm đáng kể. Qua đó, chi phí tiền điện hàng tháng có thể giảm khoảng 1-1,7 triệu đồng tuỳ theo mức tiêu thụ và phương thức sử dụng điện.

Với suất đầu tư ngày càng hợp lý, thời gian hoàn vốn của hệ thống điện mặt trời mái nhà thường trong khoảng 4-7 năm, trong khi tuổi thọ thiết bị có thể đạt 15-20 năm, cho thấy hiệu quả đầu tư mang tính lâu dài và bền vững.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, điện mặt trời mái nhà còn góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường. Trung bình 1 kWh điện mặt trời có thể giúp giảm khoảng 0,8 kg CO2 phát thải, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải và thực hiện cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.