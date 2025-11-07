Trao đổi với PV VietNamNet chiều 7/11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết từ chiều đến tối 6/11, đơn vị này liên tục tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, toàn bộ bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng đau vùng bụng, buồn nôn và nôn ói. Trong đó, 3 trường hợp có triệu chứng nặng đang nhập viện theo dõi, còn lại những bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ hơn nên được điều trị ngoại trú.

Phần lớn bệnh nhân cho biết họ đều ăn bánh mì tại một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn vào ngày 6/11 trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đơn vị cũng đã nắm được thông tin và đang tiến hành các bước xác minh. Hiện số ca bệnh đang tăng lên, các đơn vị tổng hợp báo cáo sơ bộ để trình Sở Y tế TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc đều liên quan đến cửa hàng bánh mì cóc cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông).