Theo Times of Israel, Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 19/8 đã cập nhật cơ sở dữ liệu về thương vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang bế tắc.

"Khi cộng số liệu từ Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) đối với 'Các chiến dịch ở nước ngoài' với số liệu của chiến dịch 'Cuồng nộ dữ dội', đã có tổng cộng 18 binh sĩ thiệt mạng và 757 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra vào ngày 28/2", báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ làm nhiệm vụ phong tỏa hàng hải với Iran. Ảnh: CENTCOM

Trên thực tế, Lầu Năm Góc vào tháng trước đã bổ sung mục "Các chiến dịch ở nước ngoài" vào cơ sở dữ liệu thương vong để ghi nhận các quân nhân thiệt mạng và bị thương "kể từ ngày 7/7". Dù không giải thích cụ thể, nhưng ngày 7/7 trùng với thời điểm Tổng thống Donald Trump thông báo cho Quốc hội rằng một cuộc xung đột mới với Iran đã bắt đầu thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh.

Theo truyền thông Mỹ, số liệu mới nhất được công bố vài tuần sau khi Lầu Năm Góc bị chất vấn vì số binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong cơ sở dữ liệu giảm xuống trong lúc các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn. Vào tháng 7, đã có 4 trường hợp tử vong và hàng chục ca bị thương biến mất khỏi báo cáo tổng, trước khi được khôi phục lại. Lý giải về vấn đề này, đại diện Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết việc thay đổi báo cáo là do "gián đoạn dữ liệu tạm thời".

Bên cạnh vấn đề cập nhật thương vong chậm, Lầu Năm Góc cũng bị đặt câu hỏi về chi phí thực tế trong cuộc xung đột Trung Đông. Hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo rằng chi phí của chiến dịch quân sự nhắm vào Iran là 37,5 tỷ USD; con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến đến hết ngày 30/9.