Theo thông báo, bắt đầu từ năm 2026, VFV thực hiện việc xác định tư cách VĐV bằng phương pháp kiểm tra nhiễm sắc thể đối với các VĐV nữ tại tất cả các giải đấu trong hệ thống quốc gia nếu thấy cần thiết.

Quy trình xác minh giới tính VĐV như sau: Khi BTC giải đấu thấy cần thiết, phù hợp để xác định giới tính VĐV sẽ xin ý kiến phê duyệt của VFV. Nếu có sự đề xuất kiểm tra từ Trưởng đoàn của các đội tham gia giải, được sự đồng ý của BTC và ý kiến phê duyệt của VFV thì đội đề xuất phải nộp khoản đặt cọc là 10 triệu đồng cho BTC. Khoản đặt cọc này được hoàn trả nếu kết quả xét nghiệm chứng minh rằng VĐV đó không phải là nữ về mặt di truyền.

Sau khi có phê duyệt của VFV, Trưởng Ban giám sát lập tức thông báo cho Trưởng đoàn của VĐV đó và thông báo cho BTC giải về yêu cầu thực hiện xét nghiệm di truyền mức tiêu chuẩn bằng phương pháp PCR gen SRY nhằm xác minh giới tính.

VFV kiểm tra chặt vấn đề giới tính với VĐV nữ ở các giải đấu trong nước. Ảnh: S.N

Xét nghiệm được thực hiện tại một cơ sở hoặc tổ chức y tế tiêu chuẩn được chỉ định và phê duyệt ở gần khu vực thi đấu, hoặc một địa điểm bên thứ ba nhằm đảm bảo sự riêng tư. Tất cả các mẫu xét nghiệm và giấy tờ liên quan sau đó được VFV lưu giữ để quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin.

CLB và VĐV phải hợp tác hoàn toàn với quá trình kiểm tra. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm, VĐV vẫn được thi đấu như một thành viên trong đội. Chi phí cho xét nghiệm cơ bản về nhiễm sắc thể giới tính sẽ do VFV chịu trách nhiệm.

Nếu xét nghiệm nhiễm sắc thể chứng minh rằng VĐV đó không có nhiễm sắc thể Y, sự việc được chấm dứt. Nếu VĐV được kiểm tra chứng minh có nhiễm sắc thể Y, kết quả được gửi đến Trưởng ban Giám sát và VFV.

Như vậy, từ năm 2026, VFV kiểm tra rất chặt vấn đề giới tính của các VĐV, đặc biệt với những trường hợp bị nghi ngờ. Liên quan tới hai trường hợp nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ là Bích Tuyền và Đặng Thị Hồng, cả hai đều không được CLB chủ quản đăng ký thi đấu ở mùa giải năm nay. Bích Tuyền sẽ xuất hiện với vai trò mới trong Ban huấn luyện, trong khi Đặng Thị Hồng đi học Đại học, giải nghệ ở tuổi 20.