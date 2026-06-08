Vui mừng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lần đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Thái Lan.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với Quốc kỳ Thái Lan và Việt Nam trên tay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung

Khi hai lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Thái Lan và Việt Nam được cử lên.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Sau lễ đón, hai Thủ tướng cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan và hội đàm.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm là minh chứng rất cụ thể, sinh động thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm

Thủ tướng Thái Lan phát biểu tại cuộc hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, trong khi số liệu của Chính phủ Thái Lan cho thấy kim ngạch thương mại hiện tại đạt khoảng 24 tỷ USD. Hai nước cũng nhất trí theo đuổi hợp tác theo chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm kết nối sản xuất, kết nối hạ tầng và kết nối chuyển đổi.

Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết trong chuyến thăm 2 ngày, ngoài gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, ông Anutin Charnvirakul cũng sẽ gặp gỡ các đại diện khu vực tư nhân Thái Lan đang đầu tư vào Việt Nam nhằm tìm cách hỗ trợ mở rộng kinh doanh, khai phá những cơ hội mới tại một trong những thị trường sản xuất và tiêu dùng năng động nhất của ASEAN.

Ngày 9/6, Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Thái Lan trực tiếp tham dự diễn đàn, phản ánh sự coi trọng của Bangkok đối với diễn đàn này và mối quan hệ mật thiết với Việt Nam.