XEM VIDEO:

Nguồn: VTV

Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Thananon Charnvirakul thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Tại cuộc gặp, hai phu nhân bày tỏ vui mừng khi lần đầu được gặp nhau trên đất nước Thái Lan tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa, người dân thân thiện và mến khách.

Đến chùa Phật Ngọc, công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh của Thái Lan, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo, sự trang nghiêm và giá trị văn hóa đặc sắc của công trình.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul trong chuyến thăm các di tích trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Báo Nhân Dân

Bà chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn kết cộng đồng.

Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại, không chỉ nhằm bảo tồn truyền thống dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và bản sắc quốc gia.

Tiếp đó, hai phu nhân thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Bảo tàng được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng Thái hậu Sirikit nhằm bảo tồn các loại trang phục truyền thống, kỹ thuật dệt thủ công và nghệ thuật thêu may lâu đời của Thái Lan.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul thăm Chùa Phật Ngọc ở Thủ đô Bangkok. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đây cũng là nơi tôn vinh vai trò của Hoàng Thái hậu Sirikit trong việc phát triển ngành tơ lụa Thái Lan và quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc ra thế giới. Công trình được mở cửa đón khách từ năm 2003 và nhanh chóng trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tại bảo tàng, hai phu nhân đã cùng nghe giới thiệu, xem các sản phẩm lụa tinh xảo được trưng bày, các bộ trang phục truyền thống, trang phục Hoàng gia Thái Lan và nhiều hiện vật quý liên quan đến nghề dệt.

Thủ tướng Thái Lan và phu nhân tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

Tối 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan và đi thăm cấp nhà nước tới Singapore.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Don Mueang (thủ đô Bangkok), về phía Thái Lan có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, một số quan chức Chính phủ và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Bangkok, lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và đại diện một số tập đoàn của Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (tỉnh Udon Thani), gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước từ ngày 29-31/5.

Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.