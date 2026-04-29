XEM CLIP:

Liên quan đến vụ nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện và xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo đó, khoảng 8h ngày 29/4, trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua Phố Nả, xã Quảng Oai, Hà Nội), ông Cao Văn L. (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.XX di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Thời điểm này, trên nắp capo xe có anh Lê Đình Q. (SN 1992, trú Hà Nội).

Anh Lê Đình Q. nằm trên nắp capo ô tô khi xe này đang di chuyển trên đường. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan chức năng xác định, ông Cao Văn L. và anh Lê Đình Q. có quan hệ gia đình (bố vợ - con rể). Ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông L., trước đó ông cho gia đình con rể sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với con rể, ông L. đã đòi lại xe nhưng anh Q. không đồng ý.

Đến khoảng 8h cùng ngày, ông L. lái ô tô chở hai cháu (con của anh Q.) đi học. Do không đồng ý, anh Q. đã trèo lên và nằm trên kính chắn gió phía trước đầu xe để ngăn cản. Tuy nhiên, bực tức trước thái độ của con rể, ông L. vẫn cố tình điều khiển xe tham gia giao thông.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Công an xã Quảng Oai đã tiếp nhận, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.