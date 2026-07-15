Tính đến hiện tại, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Ngay sau thời gian này, các em phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 4/8 đến ngày 9/8, Bộ GD-ĐT và các trường đại học bắt đầu xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) trên hệ thống. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Việc tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần cuối cùng diễn ra vào ngày 9/8. Từ 17h ngày 9/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Ngày 10/8, các trường rà soát kết quả trúng tuyển.

Trước 17h ngày 13/8, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, các trường đại học phía Bắc cũng sẽ công bố điểm chuẩn trong khoảng thời gian theo quy định.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.

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