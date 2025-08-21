Tên trường Lịch công bố điểm chuẩn

Đại học Bách khoa Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngoại thương Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Kinh tế Quốc dân Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Ngoại giao Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Ngân hàng Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Dược Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Luật Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Quốc gia Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Thương mại Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mở Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Điện lực Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Phụ nữ Việt Nam Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Tài chính Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Hành chính quốc gia Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công đoàn Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Xây dựng Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Chính sách và Phát triển Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Lao động - Xã hội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y tế Công cộng Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Quản lý giáo dục Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược Thái Bình Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Quốc gia TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghệ TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công thương TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Kinh tế TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Luật TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mở TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Tài chính - Marketing Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8