Trưa 20/8, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ kéo dài thời gian lọc ảo chung toàn quốc từ 6 lần lên 10 lần. Lý do là, năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm.
Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Sau đó, các đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 22/8, thay vì một số trường sẽ công bố từ 17h ngày 20/8 như dự kiến.
Theo quy định, thời hạn các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đảm bảo trước 17h ngày 22/8.
Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8. Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.
Dưới đây là lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của 50 trường đại học phía Bắc, phía Nam 2025:
|
Tên trường
|
Lịch công bố điểm chuẩn
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Ngoại thương
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Ngoại giao
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Ngân hàng
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Dược Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Luật Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Thương mại
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Mở Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Điện lực
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Tài chính
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Hành chính quốc gia
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công đoàn
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Xây dựng
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Chính sách và Phát triển
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Lao động - Xã hội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y tế Công cộng
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Quản lý giáo dục
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y Dược Thái Bình
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y Dược TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Đại học Quốc gia TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Công thương TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Đại học Kinh tế TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Luật TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Mở TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Sư phạm TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Tài chính - Marketing
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Văn hóa TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8
|
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
|
Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8