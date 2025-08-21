Trưa 20/8, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ kéo dài thời gian lọc ảo chung toàn quốc từ 6 lần lên 10 lần. Lý do là, năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm.

Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Sau đó, các đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 22/8, thay vì một số trường sẽ công bố từ 17h ngày 20/8 như dự kiến.

Theo quy định, thời hạn các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đảm bảo trước 17h ngày 22/8.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8. Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.

Dưới đây là lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của 50 trường đại học phía Bắc, phía Nam 2025:

Tên trường

Lịch công bố điểm chuẩn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngoại thương

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Ngoại giao

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Ngân hàng

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Dược Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Luật Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Thương mại

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mở Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Điện lực

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Tài chính

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Hành chính quốc gia

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công đoàn

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Xây dựng

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Chính sách và Phát triển

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y tế Công cộng

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Quản lý giáo dục

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y Dược TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Quốc gia TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Công thương TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Đại học Kinh tế TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Luật TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Mở TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Từ sau 12h30 đến trước 17h ngày 22/8