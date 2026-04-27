Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (27/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-32 độ.

Dự báo, từ đêm mai (28/4), khối không khí lạnh bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Trời chuyển mát, vùng núi xuống dưới 20 độ

Trong đợt không khí lạnh này, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ giảm xuống phổ biến từ 20-23 độ, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 20 độ; khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ.

Không khí lạnh tràn về gây mưa lớn nhiều nơi ở miền Bắc. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng tại thủ đô Hà Nội, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng 22-24 độ.

Cảnh báo mưa giông và thời tiết nguy hiểm

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Cụ thể, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày và đêm 29/4, vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau đó, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ ngày 1-2/5, trưa chiều trời nắng, từ ngày 3/5 khả năng có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chiều tối và đêm nay (27/4), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, đồng thời làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, từ gần sáng ngày 29/4, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động; nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.