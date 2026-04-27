Sau khi chịu tác động của khối không khí lạnh gây mưa giông diện rộng từ đêm 28-29/4, thời tiết miền Bắc sẽ có sự chuyển biến tích cực ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ chính thức 30/4-1/5 (từ 30/4-3/5/2026).

Theo đó, sang ngày 30/4, mưa giảm nhanh, trời chuyển tạnh ráo và bắt đầu có nắng trở lại, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ; riêng Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước từ 30/4-3/5:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng; ngày 3/5, khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ, có nơi dưới 21 độ; từ đêm 2/5 tăng nhẹ lên 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, từ 2/5 tăng lên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ:

Từ Thanh Hóa đến Huế: Ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam. Từ 1/5 ngày nắng; ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, từ đêm 2/5 tăng lên 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, từ 2/5 tăng mạnh lên 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc. Từ 1/5 ngày nắng; ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 30/4 Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; Nam Bộ 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; Nam Bộ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ, từ đêm 2/5 tăng lên 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, từ ngày 2/5 tăng lên 31-33 độ.