Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (ngày 26/4). Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp là thứ Hai (ngày 27/4).

Tại Hà Nội, với những trường không tổ chức dạy học vào thứ Bảy, học sinh có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ 25 đến 27/4.

Tương tự, Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng cho học sinh nghỉ theo quy định. Đối với các trường học thứ Bảy, căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế, hiệu trưởng sẽ bố trí lịch nghỉ bù, học bù cho phù hợp.

Tỉnh Cà Mau cũng cho phép học sinh, công chức, viên chức, người lao động nghỉ 3 ngày liên tục, từ 25 đến 27/4.

Trong khi đó, Hải Phòng thông báo không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, do đó không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong hai dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin và phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho hay có một số đơn vị trực thuộc tổ chức dạy bù chương trình nhằm cho học sinh được nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Theo Sở, việc này có thể dẫn đến việc điều chỉnh không đúng khung kế hoạch thời gian năm học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Vì vậy, Sở GD-ĐT tỉnh này đã ra công văn chấn chỉnh việc dạy bù để hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ lễ, trong đó yêu cầu các trường tuyệt đối không thực hiện việc dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài liên tục 9 ngày như phản ánh. Nếu phát hiện trường dạy bù, đôn chương trình hoặc các hành vi vi phạm liên quan sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 của học sinh một số tỉnh thành như sau:

Tỉnh, thành Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 An Giang 25-27/4 Cà Mau 25-27/4 Cần Thơ 25-27/4 Đồng Tháp 26-27/4 Hà Nội 26-27/4 Hải Phòng 25-27/4 Hưng Yên 25-27/4 Lâm Đồng 25-27/4 Phú Thọ 25-27/4 Sơn La 25-27/4 TPHCM 25-27/4 Sau thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, học sinh cả nước tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với các trường không tổ chức học vào thứ Bảy, kỳ nghỉ này có thể kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.