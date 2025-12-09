Ngày 9/12, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026.

Tại hội nghị, một số lãnh đạo trường học đặt câu hỏi với Sở GD-ĐT về việc Tết Dương lịch (1/1/2026) rơi vào thứ Năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ Sáu (2/1) hay không.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết Sở đã giao quyền chủ động cho các trường; hiệu trưởng có thể quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Nguyên cho hay, theo quy định, thời gian nghỉ Tết Dương lịch chỉ có một ngày (1/1/2026). Tuy nhiên, với đặc thù ngành giáo dục, các trường có thể linh hoạt sắp xếp để học sinh nghỉ thêm ngày 2/1. Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày, từ thứ Năm (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026).

Cũng theo ông Nguyên, các trường có thể tổ chức dạy học ngày thứ Sáu theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Trước đó, liên quan kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở sẽ trình UBND TPHCM đề xuất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026, dự kiến khoảng 2 tuần.

Theo ông Minh, khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 tại TPHCM được xây dựng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Theo đó, năm học bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy học miễn đảm bảo đủ số tuần thực học. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định về số tuần dạy học.

“Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ Tết theo hướng trọn tuần, tức nghỉ từ cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức cần chờ UBND TPHCM ban hành. Dự kiến sở sẽ đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần”, ông Minh thông tin.

Trong kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TPHCM ban hành cuối tháng 8, học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9, đảm bảo 18 tuần thực học; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Từ khung thời gian này và dự kiến đề xuất của Sở GD-ĐT, có thể lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết). Tính cả cuối tuần, thời gian nghỉ Tết của học sinh TPHCM sẽ vào khoảng 16 ngày.