Hầu hết các trường đại học phía Bắc đã công bố lịch nhập học cho tân sinh viên năm 2025. Theo đó, từ hôm nay (24/8), một số đại học đón sinh viên nhập học trực tiếp như: Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hoặc nhập học trực tuyến như: Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Thủy lợi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Trong khi đó, một số trường thông báo đón sinh viên nhập học vào đầu hoặc gần giữa tháng 9 như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hay Trường Đại học Dược Hà Nội…

Lịch nhập học của tân sinh viên các trường đại học ở Hà Nội như sau:

Tên trường Lịch nhập học Đại học Bách khoa Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 3-6/9 Trường Đại học Ngoại thương - Kê khai thông tin nhập học trực tuyến: 10h ngày 26/8 đến 17h ngày 30/8 - Nhập học trực tiếp: 2-5/9 Đại học Kinh tế Quốc dân - Nhập học trực tuyến: 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8 Học viện Ngân hàng - Nhập học trực tiếp: 27-29/8 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Nhập học trực tuyến: Từ 17h ngày 25/8 đến hết ngày 12/9 - Nhập học trực tiếp: 11-12/9 Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Nhập học trực tuyến: Từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 30/8 - Nhập học trực tiếp: 7/9 Trường Đại học Dược Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 3-5/9 Trường Đại học Y Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 26/8-3/9 - Nhập học trực tiếp: 8/9 Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 28/8 Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 26/8 Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 24/8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 27-28/8 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 26/8 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 24/8 Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 28-29/8 Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 27/8 Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 28/8 Trường Đại học Hà Nội - Nhập học trực tiếp: 6-7/9 Trường Đại học Thương mại - Nhập học trực tuyến: Trước 17h ngày 3/9 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 23/8-5/9 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 27-28/8 Trường Đại học Mở Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 24-30/8 Trường Đại học Giao thông Vận tải - Nhập học trực tuyến: 24-30/8 Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Nhập học trực tuyến: 30/8-5/9 - Nhập học trực tiếp: 6-7/9 Trường Đại học Điện lực - Nhập học trực tuyến: 26/8-7/9 Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Nhập học trực tiếp: 24-30/8 Học viện Phụ nữ Việt Nam - Nhập học trực tiếp: 26-27/8 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Nhập học trực tiếp: 12-13/9 Học viện Hành chính và Quản trị công - Nhập học trực tuyến: 9-13/9 - Nhập học trực tiếp: 15-16/9 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 23-31/8 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 27-31/8 Học viện Chính sách và Phát triển - Nhập học trực tuyến: 24-30/8 Trường Đại học Lao động - Xã hội - Nhập học trực tiếp: 28-29/8 Trường Đại học Y tế Công cộng - Nhập học trực tuyến: 23/8-4/9 - Nhập học trực tiếp: 5-7/9 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Nhập học trực tiếp: 28/8 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Nhập học trực tiếp: 9-10/9

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài). Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.