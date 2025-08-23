Năm 2025, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân dao động từ 18,78-26,27. Ngành Nghiệp vụ An ninh, áp dụng với thí sinh nữ vùng 3 lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,27. Cũng với thí sinh nữ ở vùng 2 lấy điểm chuẩn 26,09. Mức điểm thấp nhất là ngành Nghiệp vụ An ninh với thí sinh nam vùng 8, lấy 18,78 điểm.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2025 như sau:

Vùng tuyển sinh (các tỉnh, thành trước khi sáp nhập) như sau:

Vùng 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ là A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Năm 2025, 8 trường công an tuyển mới tổng chỉ tiêu khoảng 2.350. Ngoài xét kết hợp điểm thi đánh giá và kết quả thi tốt nghiệp THPT, khối trường này sử dụng hai phương thức khác, gồm xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Riêng Học viện An ninh nhân dân năm nay tuyển 440 chỉ tiêu, trong đó có 290 chỉ tiêu với nhóm ngành nghiệp vụ An ninh và 150 chỉ tiêu với ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Với nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Học viện An ninh nhân dân tuyển 261 nam, 29 nữ.

Với ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong số 150 chỉ tiêu, Học viện dành tối đa 50 chỉ tiêu nam để gửi đào tạo nước ngoài về lĩnh vực Công nghệ thông tin xét chọn trong số thí sinh trúng tuyển nhập học vào trường.

Ngoài ra, với đào tạo, hợp tác ngoài ngành, Học viện An ninh nhân dân tuyển tổng 100 chỉ tiêu với thí sinh nam, trong đó tuyển sinh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo ngành Công nghệ thông tin.