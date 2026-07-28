Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Giải vô bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 16, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|BẢNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|28/7 - 17:00
|Philippines vs Myanmar
|Bảng B
|VTV6, FPT Play
|28/7 - 20:00
|Malaysia vs Lào
|Bảng B
|VTV6, FPT Play
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.