Bảng C tại vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Brazil, Morocco, Scotland và Haiti, theo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau: tại vòng chung kếtbao gồm các đội tuyểntheo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau:

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026



Lượt trận Ngày (giờ Việt Nam) Giờ thi đấu Cặp đấu Kênh trực tiếp Lượt 1 Chủ Nhật, 14/06/2026 05:00 Brazil vs Morocco VTV

Chủ Nhật, 14/06/2026 08:00 Haiti vs Scotland VTV

Lượt 2 Thứ Bảy, 20/06/2026 05:00 Scotland vs Morocco VTV

Thứ Bảy, 20/06/2026 08:00 Brazil vs Haiti VTV

Lượt 3 Thứ Năm, 25/06/2026 05:00 Scotland vs Brazil VTV

Thứ Năm, 25/06/2026 05:00 Morocco vs Haiti VTV



Lưu ý: Hai trận đấu cuối cùng của lượt 3 sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng.