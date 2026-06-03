Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng C tại vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Brazil, Morocco, Scotland và Haiti, theo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau:
Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (giờ Việt Nam)
|Giờ thi đấu
|Cặp đấu
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1
|Chủ Nhật, 14/06/2026
|05:00
|Brazil vs Morocco
|VTV
|Chủ Nhật, 14/06/2026
|08:00
|Haiti vs Scotland
|VTV
|Lượt 2
|Thứ Bảy, 20/06/2026
|05:00
|Scotland vs Morocco
|VTV
|Thứ Bảy, 20/06/2026
|08:00
|Brazil vs Haiti
|VTV
|Lượt 3
|Thứ Năm, 25/06/2026
|05:00
|Scotland vs Brazil
|VTV
|Thứ Năm, 25/06/2026
|05:00
|Morocco vs Haiti
|VTV
Lưu ý: Hai trận đấu cuối cùng của lượt 3 sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng.
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