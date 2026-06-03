Bảng C tại vòng chung kết World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Brazil, Morocco, Scotland và Haiti, theo giờ Việt Nam (UTC+7) cụ thể như sau:

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026 


Lượt trận Ngày (giờ Việt Nam) Giờ thi đấu Cặp đấu Kênh trực tiếp
Lượt 1 Chủ Nhật, 14/06/2026 05:00 Brazil vs Morocco VTV
Chủ Nhật, 14/06/2026 08:00 Haiti vs Scotland VTV
Lượt 2 Thứ Bảy, 20/06/2026 05:00 Scotland vs Morocco VTV
Thứ Bảy, 20/06/2026 08:00 Brazil vs Haiti VTV
Lượt 3 Thứ Năm, 25/06/2026 05:00 Scotland vs Brazil VTV
Thứ Năm, 25/06/2026 05:00 Morocco vs Haiti VTV
Lưu ý: Hai trận đấu cuối cùng của lượt 3 sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng.