Cuộc điều tra nhằm vào LĐBĐ thế giới (FIFA) liên quan đến hoạt động bán vé World Cup 2026 đang trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất trước thềm ngày hội bóng đá diễn ra tại Bắc Mỹ.

Hai bang New York và New Jersey đã chính thức gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp thông tin về quy trình bán vé cho các trận đấu tại MetLife Stadium, nơi tổ chức 8 trận World Cup 2026, bao gồm cả trận chung kết ngày 19/7.

FIFA bị hai bang ở Mỹ điều tra. Ảnh: FIFA

Tâm điểm của cuộc điều tra nằm ở việc nhiều người hâm mộ cho rằng họ bị đánh lừa về vị trí ghế ngồi.

Ban đầu, FIFA chia vé thành bốn hạng từ Category 1 đến Category 4, trong đó Category 1 là khu vực đẹp nhất.

Tuy nhiên, sau khi nhiều người đã mua vé, FIFA tiếp tục tạo thêm hệ thống “Front Categories”, chia nhỏ các khu vực thành nhiều lớp khác nhau.

Điều này khiến không ít khán giả từng bỏ số tiền lớn để mua Category 1 phát hiện mình không còn nằm ở nhóm ghế tốt nhất như kỳ vọng ban đầu.

Nghiêm trọng hơn, một số người hâm mộ khẳng định họ thậm chí không nhận được đúng hạng vé đã thanh toán. Có trường hợp mua Category 1 nhưng chỗ ngồi thực tế lại thuộc khu vực Category 2.

Jordan Likover, một CĐV đã mua vé World Cup, mô tả trải nghiệm này giống như “một trò tráo bài” sau khi hệ thống phân vé đã hoàn tất.

Áp lực với FIFA

Tổng chưởng lý bang New York, Letitia James, cho rằng người dân đã chờ nhiều năm để World Cup trở lại nước Mỹ và họ “xứng đáng có cơ hội mua vé công bằng với mức giá hợp lý”.

Bà James nhấn mạnh người hâm mộ phải có quyền tin rằng vé mình mua sẽ đúng với chỗ ngồi được quảng bá.

Quả bóng World Cup 2026 chưa lăn, nhưng nóng ngoài chuyên môn. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, Tổng chưởng lý New Jersey, Jennifer Davenport cáo buộc FIFA đã biến việc mua vé thành “một mê cung của sự hỗn loạn, cảm giác khan hiếm giả tạo và mức giá phi lý”.

Truyền thông Mỹ dẫn lời bà Davenport, về cam kết tiến hành điều tra toàn diện về các hoạt động kinh doanh của FIFA.

Ngoài vấn đề vị trí ghế ngồi, giá vé cũng là nguyên nhân gây bức xúc lớn. FIFA lần đầu áp dụng cơ chế “dynamic pricing” – định giá linh hoạt theo nhu cầu – khiến giá vé trên nền tảng bán lại tăng mạnh.

Theo các nhà điều tra, việc mở bán vé theo từng đợt và điều chỉnh giá liên tục đã khiến giá vé trung bình bị đẩy lên khoảng 34%.

FIFA hiện từ chối bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng khi nhiều chính trị gia Mỹ vào cuộc.

Bên cạnh đó, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và người hâm mộ đồng loạt yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới minh bạch hơn trong quá trình bán vé cho kỳ World Cup được chờ đợi nhất lịch sử.