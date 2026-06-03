Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng D tại vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng đấu này bao gồm 4 đội tuyển: Mỹ, Paraguay, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Lịch thi đấu Bảng D World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (Giờ VN)
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Địa điểm tổ chức
|Kênh phát sóng
|Lượt 1
|13/06/2026
|08:00
|Mỹ vs Paraguay
|Los Angeles Stadium (Mỹ)
|VTV
|14/06/2026
|11:00
|Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ
|BC Place (Canada)
|VTV
|Lượt 2
|20/06/2026
|02:00
|Mỹ vs Australia
|Lumen Field (Mỹ)
|VTV
|20/06/2026
|11:00
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay
|San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ)
|VTV
|Lượt 3
|26/06/2026
|08:00
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
|Los Angeles Stadium (Mỹ)
|VTV
|26/06/2026
|08:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ)
|VTV
Lưu ý: Ở lượt trận cuối cùng, hai trận đấu của Bảng D sẽ được diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng theo đúng quy định của FIFA.
FIFA đưa luật mới vào World Cup 2026, với việc VAR can thiệp trong nhiều tình huống cố định mà Arsenal biến thành vũ khí đặc biệt.
Trung vệ số 1 tuyển Pháp - William Saliba vừa tái phát chấn thương lương, nguy cơ lỡ hẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ.
ĐT Đức dễ dàng đánh bại Phần Lan 4-0 trong trận giao hữu rạng sáng 1/6, với màn trình diễn nổi bật của Undav trước thềm World Cup 2026.
HLV Scaloni vừa chốt danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự ngày hội World Cup 2026, dẫn đầu là các cựu binh Lionel Messi, Lautaro Martinez hay Mac Allister...