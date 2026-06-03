Bảng D tại vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng đấu này bao gồm 4 đội tuyển: Mỹ, Paraguay, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. sẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng đấu này bao gồm 4 đội tuyển:

Lịch thi đấu Bảng D World Cup 2026

Lượt trận Ngày (Giờ VN) Giờ (VN) Cặp đấu Địa điểm tổ chức Kênh phát sóng Lượt 1 13/06/2026 08:00 Mỹ vs Paraguay Los Angeles Stadium (Mỹ) VTV 14/06/2026 11:00 Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ BC Place (Canada) VTV Lượt 2 20/06/2026 02:00 Mỹ vs Australia Lumen Field (Mỹ) VTV 20/06/2026 11:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ) VTV Lượt 3 26/06/2026 08:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ Los Angeles Stadium (Mỹ) VTV 26/06/2026 08:00 Paraguay vs Australia San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ) VTV