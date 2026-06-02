Nhà ĐKVĐ Argentina nhận sự chào đón không mấy dễ chịu tại Mỹ, khi cơn giông bão dữ dội kèm cảnh báo lốc xoáy xuất hiện ở thành phố Kansas City, nơi họ đóng quân trước thềm trận mở màn gặp Algeria.

Thầy trò HLV Lionel Scaloni đến Kansas City hôm Chủ nhật (31/5), sau chuyến bay dài từ Buenos Aires. Ngay đêm đầu tiên tại thành phố miền Trung nước Mỹ, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo lốc xoáy.

Hàng rào mang hình ảnh nhận diện tuyển Argentina bị gió bão quật đổ - Ảnh: Hi_MehhDays

Hình ảnh được chia sẻ vào sáng hôm sau cho thấy, hàng rào kim loại mang hình ảnh nhận diện tuyển Argentina bị gió bão quật đổ.

Bài đăng đi kèm dòng chú thích: "Các cơ sở vật chất của tuyển Argentina bị hư hại, sau trận lốc xoáy đêm qua ở Kansas City".

Phóng viên Eric Graves (KMBC) cho biết: “Rất có thể Lionel Messi cùng các đồng đội bị đánh thức bởi tiếng còi cảnh báo lốc xoáy vang lên vào khoảng 1h45 sáng.

Cơn bão làm gãy đổ nhiều cành cây và cuốn bay các tấm chắn quanh khu vực đội lưu trú. Tin vui là tấm áp phích khổng lồ in hình Messi trước khách sạn vẫn nguyên vẹn."

Messi đã có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội trong phòng gym - Ảnh: AFA

Để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026, Argentina sẽ đá hai trận giao hữu khởi động, gặp Honduras và Iceland.

Kansas City vẫn sẽ là đại bản doanh của Argentina trong suốt giai đoạn này. Trận ra quân gặp Algeria vào ngày 16/6 sẽ diễn ra trên sân Arrowhead, sân nhà đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs.

Trong ngày hôm qua, Messi cùng đồng đội đã có buổi tập đầu tiên tại Compass Minerals National Performance Center, đại bản doanh CLB Sporting Kansas City.