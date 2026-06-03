Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu bảng E tại World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranhtừ ngày 15/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng E bao gồm 4 đội tuyển cạnh tranh: Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curaçao.
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết, giờ giấc và các cặp đấu được cập nhật mới nhất từ các trang báo thể thao uy tín:
Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (VN)
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Kênh trực tiếp (Dự kiến)
|Lượt 1
|15/06/2026
|00:00
|Đức vs Curaçao
|VTV
|15/06/2026
|06:00
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|VTV
|Lượt 2
|21/06/2026
|03:00
|Đức vs Bờ Biển Ngà
|VTV
|21/06/2026
|07:00
|Ecuador vs Curaçao
|VTV
|Lượt 3
|26/06/2026
|03:00
|Curaçao vs Bờ Biển Ngà
|VTV
|26/06/2026
|03:00
|Ecuador vs Đức
|VTV
Điểm nhấn đáng chú ý tại bảng E
- Đại chiến Đức vs Bờ Biển Ngà: Diễn ra vào rạng sáng ngày 21/06, đây được xem là trận đấu bản lề quyết định ngôi đầu bảng. Đội tuyển Đức sở hữu lứa tài năng trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz, đối đầu trực diện với lối chơi tốc độ và giàu thể lực của Bờ Biển Ngà.
- Lượt trận cuối kịch tính: Cả hai trận đấu ở lượt thứ 3 đều diễn ra cùng giờ (03:00 ngày 26/06) để đảm bảo tính công bằng khi cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out.
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