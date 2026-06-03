World Cup 2026 Lịch thi đấu bảng E tại sẽ chính thức khởi tranhtừ ngày 15/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng E bao gồm 4 đội tuyển cạnh tranh: Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curaçao. sẽ chính thức khởi tranhtừ ngày 15/06/2026 đến ngày 26/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Bảng E bao gồm 4 đội tuyển cạnh tranh:

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết, giờ giấc và các cặp đấu được cập nhật mới nhất từ các trang báo thể thao uy tín:

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026

Lượt trận Ngày (VN) Giờ (VN) Cặp đấu Kênh trực tiếp (Dự kiến) Lượt 1 15/06/2026 00:00 Đức vs Curaçao VTV

15/06/2026 06:00 Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV Lượt 2 21/06/2026 03:00 Đức vs Bờ Biển Ngà VTV 21/06/2026 07:00 Ecuador vs Curaçao VTV Lượt 3 26/06/2026 03:00 Curaçao vs Bờ Biển Ngà VTV 26/06/2026 03:00 Ecuador vs Đức VTV

Điểm nhấn đáng chú ý tại bảng E