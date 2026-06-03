Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu bảng G World Cup 2026
|Lượt trận
|Cặp trận
|Ngày & Giờ (VN)
|Sân vận động
|Thành phố & Quốc gia
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1
|Bỉ 🆚 Ai Cập
|02:00 – 16/06
|Lumen Field
|Seattle, Hoa Kỳ
|VTV
|Lượt 1
|Iran 🆚 New Zealand
|08:00 – 16/06
|SoFi Stadium
|Los Angeles, Hoa Kỳ
|VTV
|Lượt 2
|Bỉ 🆚 Iran
|02:00 – 22/06
|SoFi Stadium
|Los Angeles, Hoa Kỳ
|VTV
|Lượt 2
|New Zealand 🆚 Ai Cập
|08:00 – 22/06
|BC Place
|Vancouver, Canada
|VTV
|Lượt 3
|Ai Cập 🆚 Iran
|10:00 – 27/06
|Lumen Field
|Seattle, Hoa Kỳ
|VTV
|Lượt 3
|New Zealand 🆚 Bỉ
|10:00 – 27/06
|BC Place
|Vancouver, Canada
|VTV
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