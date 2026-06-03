Lịch thi đấu bảng G World Cup 2026


Lượt trận
 Cặp trận Ngày & Giờ (VN) Sân vận động Thành phố & Quốc gia Kênh trực tiếp
Lượt 1 Bỉ 🆚 Ai Cập 02:00 – 16/06 Lumen Field
 Seattle, Hoa Kỳ VTV
Lượt 1 Iran 🆚 New Zealand 08:00 – 16/06 SoFi Stadium Los Angeles, Hoa Kỳ VTV
Lượt 2 Bỉ 🆚 Iran 02:00 – 22/06 SoFi Stadium Los Angeles, Hoa Kỳ VTV
Lượt 2 New Zealand 🆚 Ai Cập 08:00 – 22/06 BC Place Vancouver, Canada VTV
Lượt 3 Ai Cập 🆚 Iran 10:00 – 27/06 Lumen Field Seattle, Hoa Kỳ VTV
Lượt 3 New Zealand 🆚 Bỉ 10:00 – 27/06 BC Place Vancouver, Canada VTV