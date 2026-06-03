Bảng H tại World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde, diễn ra từ ngày 15/06 đến ngày 27/06/2026 theo giờ Việt Nam (GMT+7) và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026

