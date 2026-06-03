Bảng H tại World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde, diễn ra từ ngày 15/06 đến ngày 27/06/2026 theo giờ Việt Nam (GMT+7) và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026


Lượt trận [1] Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Địa điểm dự kiến
Lượt 1 15/06/2026 23:00 Tây Ban Nha vs Cape Verde Atlanta hoặc Miami
16/06/2026 05:00 Saudi Arabia vs Uruguay Atlanta hoặc Miami
Lượt 2 21/06/2026 23:00 Tây Ban Nha vs Saudi Arabia Atlanta hoặc Miami
22/06/2026 05:00 Uruguay vs Cape Verde Atlanta hoặc Miami
Lượt 3 27/06/2026 07:00 Uruguay vs Tây Ban Nha Houston hoặc Guadalajara
27/06/2026 07:00 Cape Verde vs Saudi Arabia Houston hoặc Guadalajara