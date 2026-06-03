Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng H tại World Cup 2026 bao gồm các đội tuyển Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde, diễn ra từ ngày 15/06 đến ngày 27/06/2026 theo giờ Việt Nam (GMT+7) và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.
Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026
|Lượt trận [1]
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Địa điểm dự kiến
|Lượt 1
|15/06/2026
|23:00
|Tây Ban Nha vs Cape Verde
|Atlanta hoặc Miami
|16/06/2026
|05:00
|Saudi Arabia vs Uruguay
|Atlanta hoặc Miami
|Lượt 2
|21/06/2026
|23:00
|Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
|Atlanta hoặc Miami
|22/06/2026
|05:00
|Uruguay vs Cape Verde
|Atlanta hoặc Miami
|Lượt 3
|27/06/2026
|07:00
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|Houston hoặc Guadalajara
|27/06/2026
|07:00
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|Houston hoặc Guadalajara
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