Tờ Clarin đưa tin, Messi cùng đồng đội đàn em ở Inter Miami, De Paul có mặt ở nơi đóng quân của tuyển Argentina tại Kansas City, Missouri vào chiều Chủ nhật (31/5). Cả 2 xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ăn mặc đầy phong cách.

Messi và De Paul tươi rói đến hội quân cùng tuyển Argentina. Ảnh: insta De Paul

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni có buổi tập đầu tiên trong ngày đầu tuần (1/6), với khối lượng nhẹ nhàng. Một số cầu thủ tập riêng, trong đó có Messi, người bị tình trạng quá tải ở cơ.

Messi được đội ngũ y tế Argentina theo dõi cẩn thận và có lộ trình phù hợp hòng đảm bảo anh có thể ra sân cho tuyển Argentina ở trận ra quân tại bảng J World Cup 2026, gặp Algeria (8h ngày 17/6).

Các nguồn tin cho biết, an ninh xung quanh nơi đóng quân của các nhà đương kim giữ cúp được thắt chặt cao độ, xe hộ tống đưa Messi và đồng đội đến sân tập,…

Messi thực hiện 2 buổi tập/ngày và tạm thời tập riêng, tương tự một số cầu thủ chấn thương khác của Argentina. Ảnh: AFA

Messi dự kiến vắng mặt ở trận giao hữu Argentina vs Honduras vào Chủ nhật này (7h ngày 7/6) và tùy tình hình mức độ hồi phục xem đội trưởng số 10 của họ có thể góp mặt ít phút ở trận chạy đà cuối cùng, gặp Iceland (7h30 ngày 10/6) hay không.

Messi cùng Argentina tham dự World Cup 2026 với mục tiêu làm nên lịch sử: bảo vệ thành công ngai vàng. Tuy nhiên, hành trình này dự báo rất chông gai, bởi trong quá khứ chỉ 2 đội làm được điều đó và diễn ra từ cách đây rất lâu, gồm Italia (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962).

Nguồn MDZ cho hay, có vẻ như để giữ ‘vận may’ như World Cup 2022, Messi và đồng đội giữ thói quen cũ liên quan đến việc xếp phòng.

Hình ảnh Messi và 3 thù môn trong buổi tập đầu tiên của Argentina. Ảnh: AFA

Cụ thể, tuy chơi thân thiết với De Paul, nhưng Messi quyết định vẫn ở riêng một phòng, điều số 10 đã làm kể từ sau khi cậu bạn thân Sergio Aguero chia tay đội tuyển.

Còn De Paul một lần nữa ở chung với Nicolas Otamendi - phòng 203, ngay cạnh phòng Messi (202), giống như hơn 3 năm rưỡi trước, tại Qatar.

Một chi tiết thú vị được người hâm mộ suy đoán, rằng tại World Cup 2022, Messi ở phòng 201 (2+1) - như dấu hiệu báo trước ngôi sao thứ 3 trên ngực áo sẽ đến với tuyển Argentina, còn lần này là phòng 202 (2+2), cho thấy họ chờ đợi một ngôi sao khác sẽ đến.