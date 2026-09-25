Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|25/9
|13h00
|Triều Tiên vs Đài Loan (Trung Quốc)
|25/9
|13h00
|Trung Quốc vs Việt Nam
|VTV6
|25/9
|17h30
|Nhật Bản vs Philippines
|25/9
|17h30
|Hàn Quốc vs Uzbekistan
Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Vòng đấu
|Trực tiếp
|25/9
|12h00
|U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
|Tứ kết 1
|VTV
|25/9
|17h30
|U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam
|Tứ kết 2
|VTV6
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
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