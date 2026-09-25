Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Trực tiếp
25/9 13h00 Triều Tiên vs Đài Loan (Trung Quốc)
25/9 13h00 Trung Quốc vs Việt Nam VTV6
25/9 17h30 Nhật Bản vs Philippines
25/9 17h30 Hàn Quốc vs Uzbekistan

Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Vòng đấu Trực tiếp
25/9 12h00 U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia Tứ kết 1 VTV
25/9 17h30 U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam  Tứ kết 2 VTV6

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.