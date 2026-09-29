Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Vòng đấu Trực tiếp
29/9 13h00 Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc Bán kết 1 VTV
29/9 17h30 Nữ Nhật Bản vs Nữ Hàn Quốc Bán kết 2 VTV

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.