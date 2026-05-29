Sau khi ổn định nơi lưu trú và hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi nhanh chóng trở lại guồng vận động với giáo án tập luyện có cường độ cao.

Chiều 29/5, U19 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan (Indonesia), chuẩn bị cho trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt với nền nhiệt khoảng 32°C.

U19 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Indonesia. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã làm quen với thời tiết nắng nóng Hà Nội thời gian qua. Đây là điểm thuận lợi để các cầu thủ thích nghi nhanh với điều kiện khí hậu tại địa phương, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới. Bên cạnh việc duy trì cảm giác bóng, Ban huấn luyện chú trọng các bài tập vận động với cường độ phù hợp nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì sau chuyến bay kéo dài và nhanh chóng lấy lại trạng thái thi đấu.

Điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ tập luyện tại Medan được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi để đội tuyển triển khai kế hoạch chuẩn bị trong những ngày còn lại trước trận ra quân.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF

U19 Việt Nam thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung và hoàn thành tốt khối lượng vận động đề ra. Các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực ổn định, đồng thời cho thấy sự hứng khởi và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.