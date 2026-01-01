Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19

02/01

00:30

Crystal Palace - Fulham

FPT Play

Liverpool - Leeds United

FPT Play

02/01

03:00

Brentford - Tottenham

FPT Play

Sunderland - Manchester City

FPT Play

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 25

01/01

19:30

Blackburn - Wrexham

01/01

22:00

Bristol City - Portsmouth

Charlton - Coventry

Derby - Middlesbrough

Hull - Stoke

Ipswich - Oxford Utd

Preston - Sheffield Wed

QPR - Norwich

Southampton - Millwall

Swansea - West Brom

Watford - Birmingham

02/01

00:30

Sheffield Utd - Leicester

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

01/01

11:00

Auckland - Newcastle Jets

01/01

15:00

Western Sydney - Macarthur

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

31/12

23:00

Guinea Xích Đạo 1-3 Algeria

Sudan 0-2 Burkina Faso

01/01

02:00

Gabon 2-3 Bờ Biển Ngà

Mozambique 1-2 Cameroon

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

31/12

22:25

NEOM 1-3 Al Ittihad

01/01

00:30

Al Kholood 1-3 Al Hilal

Al Shabab 2-3 Al Qadsiah

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

01/01

00:30

Maccabi Netanya 0-2 H. Petah Tikva

01/01

00:45

Ashdod 0-4 Maccabi Haifa

01/01

01:00

H. Beer Sheva 4-1 Hapoel Jerusalem

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

31/12

15:00

Central Coast 1-2 Brisbane Roar