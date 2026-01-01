|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
02/01
00:30
|
Crystal Palace - Fulham
|
FPT Play
|
Liverpool - Leeds United
|
FPT Play
|
02/01
03:00
|
Brentford - Tottenham
|
FPT Play
|
Sunderland - Manchester City
|
FPT Play
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
01/01
19:30
|
Blackburn - Wrexham
|
01/01
22:00
|
Bristol City - Portsmouth
|
Charlton - Coventry
|
Derby - Middlesbrough
|
Hull - Stoke
|
Ipswich - Oxford Utd
|
Preston - Sheffield Wed
|
QPR - Norwich
|
Southampton - Millwall
|
Swansea - West Brom
|
Watford - Birmingham
|
02/01
00:30
|
Sheffield Utd - Leicester
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/01
11:00
|
Auckland - Newcastle Jets
|
01/01
15:00
|
Western Sydney - Macarthur
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
31/12
23:00
|
Guinea Xích Đạo 1-3 Algeria
|
Sudan 0-2 Burkina Faso
|
01/01
02:00
|
Gabon 2-3 Bờ Biển Ngà
|
Mozambique 1-2 Cameroon
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12
|
31/12
22:25
|
NEOM 1-3 Al Ittihad
|
01/01
00:30
|
Al Kholood 1-3 Al Hilal
|
Al Shabab 2-3 Al Qadsiah
|
VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16
|
01/01
00:30
|
Maccabi Netanya 0-2 H. Petah Tikva
|
01/01
00:45
|
Ashdod 0-4 Maccabi Haifa
|
01/01
01:00
|
H. Beer Sheva 4-1 Hapoel Jerusalem
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
31/12
15:00
|
Central Coast 1-2 Brisbane Roar