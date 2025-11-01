|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
01/11
18:00
|
Ninh Bình - Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
PT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
01/11
18:00
|
SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, TV 360+9
|
01/11
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng
|
FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6
|
01/11
18:00
|
Xuân Thiện Phú Thọ - Khatoco Khánh Hòa
|
FPT Play, TV 360+10
|
01/11
18:00
|
Trẻ PVF-CAND - Đồng Tháp
|
FPT Play, TV 360+11
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
22:00
|
Brighton - Leeds
|
K+LIFE
|
Crystal Palace - Brentford
|
K+ACTION
|
Fulham - Wolverhampton
|
K+Live 1
|
Burnley - Arsenal
|
K+ SPORT 2
|
Nottingham Forest - Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
02/11
00:30
|
Tottenham - Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
02/11
03:00
|
Liverpool - Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
20:00
|
Villarreal - Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
01/11
22:15
|
Atletico Madrid - Sevilla
|
SCTV 15
|
02/11
00:30
|
Sociedad - Athletic Bilbao
|
SCTV 15
|
02/11
03:00
|
Real Madrid - Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
21:00
|
Udinese - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/11
00:00
|
Napoli - Como
|
ON FOOTBALL
|
02/11
02:45
|
Cremonese - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
01/11
21:30
|
Heidenheim - E.Frankfurt
|
TV 360
|
Mainz - Werder Bremen
|
TV 360
|
RB Leipzig - Stuttgart
|
TV 360
|
St. Pauli - M’gladbach
|
TV 360
|
Union Berlin - Freiburg
|
TV 360
|
02/11
00:30
|
Bayern Munich - Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
23:00
|
PSG - Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
01:00
|
Monaco - Paris FC
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
03:05
|
Auxerre - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
02/11
06:30
|
Nashville - Inter Miami
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
02/11
00:30
|
Al Nassr - Al Feiha
|
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
31/10
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
31/10
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội FC
|
FPT Play, TV 360+9
|
31/10
19:15
|
Công an Hà Nội 2-0 PVF-CAND
|
FPT Play, TV 360+10
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
03:00
|
Getafe 2-1 Girona
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
01/11
02:30
|
Augsburg 0-1 Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
02:00
|
PSV Eindhoven 5-2 Sittard
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
03:15
|
Sporting Lisbon 2-0 Alverca
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
00:00
|
Istanbul Basaksehir 1-0 Kocaelispor
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14
|
31/10
23:00
|
CSKA Moscow 2-0 Nizhny Novgorod
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
01/11
03:00
|
Wrexham 4-3 Coventry