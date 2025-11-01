Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

01/11

18:00

 Ninh Bình - Becamex TP. Hồ Chí Minh

PT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

01/11

18:00

SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV 360+9

01/11

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6

01/11

18:00

Xuân Thiện Phú Thọ - Khatoco Khánh Hòa

FPT Play, TV 360+10

01/11

18:00

Trẻ PVF-CAND - Đồng Tháp

FPT Play, TV 360+11

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

01/11

22:00

Brighton - Leeds

K+LIFE

Crystal Palace - Brentford

K+ACTION

Fulham - Wolverhampton

K+Live 1

Burnley - Arsenal

K+ SPORT 2

Nottingham Forest - Manchester Utd

K+ SPORT 1

02/11

00:30

Tottenham - Chelsea

K+ SPORT 1

02/11

03:00

Liverpool - Aston Villa

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

01/11

20:00

Villarreal - Rayo Vallecano

SCTV 15

01/11

22:15

Atletico Madrid - Sevilla

SCTV 15

02/11

00:30

Sociedad - Athletic Bilbao

SCTV 15

02/11

03:00

Real Madrid - Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

01/11

21:00

Udinese - Atalanta

ON FOOTBALL

02/11

00:00

Napoli - Como

ON FOOTBALL

02/11

02:45

Cremonese - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

01/11

21:30

Heidenheim - E.Frankfurt

TV 360

Mainz - Werder Bremen

TV 360

RB Leipzig - Stuttgart

TV 360

St. Pauli - M’gladbach

TV 360

Union Berlin - Freiburg

TV 360

02/11

00:30

Bayern Munich - Leverkusen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11

01/11

23:00

PSG - Nice

ON SPORTS NEWS

02/11

01:00

Monaco - Paris FC

ON SPORTS NEWS

02/11

03:05

Auxerre - Marseille

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

02/11

06:30

Nashville - Inter Miami

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

02/11

00:30

Al Nassr - Al Feiha

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

31/10

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

31/10

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội FC

FPT Play, TV 360+9

31/10

19:15

Công an Hà Nội 2-0 PVF-CAND

FPT Play, TV 360+10

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

01/11

03:00

Getafe 2-1 Girona

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

01/11

02:30

Augsburg 0-1 Dortmund

TV 360

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 11

01/11

02:00

PSV Eindhoven 5-2 Sittard

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 10

01/11

03:15

Sporting Lisbon 2-0 Alverca

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 11

01/11

00:00

Istanbul Basaksehir 1-0 Kocaelispor

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14

31/10

23:00

CSKA Moscow 2-0 Nizhny Novgorod

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 13

01/11

03:00

Wrexham 4-3 Coventry