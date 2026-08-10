Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1

11/08

02:15

 CD Santa Clara - Nacional da Madeira

LỊCH THI ĐẤU VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 16

11/08

00:00

 IK Sirius - Brommapojkarna
Vasteras SK - Djurgardens

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3

11/08

00:00

 Silkeborg - OB Odense

LỊCH THI ĐẤU VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 3

10/08

23:30

Fakel Voronezh - Akhmat Grozny

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ICELAND 2026 – VÒNG 18

11/08

02:15

Fram Reykjavik - KR Reykjavik

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 4

11/08

05:00

Banfield - Belgrano

11/08

07:15

 Union Santa Fe - Central Cordoba

LỊCH THI ĐẤU VĐQG CHILE 2026 – VÒNG 18

11/08

07:00

Audax Italiano - Nublense

LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 4

11/08

04:00

Aguilas - Llaneros

11/08

06:00

Ind. Medellin - Millonarios

11/08

08:05

Junior - Pereira
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC CLB 2026
09/08
19:00
Johor Darul Ta’zim 3-3 Chelsea
09/08
20:00
Arsenal 2-3 Dortmund (pen 5-4)
09/08
20:30
 Liverpool 2-3 Monaco
09/08
22:30
 Marseille 3-1 Ath Bilbao
LỊCH THI ĐẤU CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
09/08
22:00
 Mansfield Town 0-3 Sheffield United
09/08
17:15
Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord
LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1
10/08
00:00
 Porto 2-0 FC Alverca
10/08
02:30
Gil Vicente 1-0 Rio Ave
Benfica 2-2 Academico Viseu
Moreirense 2-2 Sporting Braga

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