Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

11/07
02:00

Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play

VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 15

11/07
01:45

Dundalk - Drogheda United

11/07
02:00

Waterford FC - St. Patricks Athletic

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17

11/07
05:00

Juventude RS - Vila Nova GO

11/07
06:00

Sport Club do Recife PE - Botafogo SP

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

10/07
18:35

Shandong Taishan 4-3 Yunnan Yukun