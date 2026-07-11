Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT
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11/07
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Tây Ban Nha 2-1 Bỉ
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VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play
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VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 15
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11/07
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Dundalk - Drogheda United
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11/07
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Waterford FC - St. Patricks Athletic
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17
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11/07
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Juventude RS - Vila Nova GO
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11/07
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Sport Club do Recife PE - Botafogo SP
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VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 17
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10/07
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Shandong Taishan 4-3 Yunnan Yukun
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tứ kết, với sự góp mặt của nhiều ứng viên vô địch cùng những đội bóng tạo nên bất ngờ lớn.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
LĐBĐ Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra tổ trọng tài sau thất bại 2-3 trước Argentina, trận đấu để lại nhiều tranh cãi ở World Cup 2026.