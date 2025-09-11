|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8
|
12/09
|
Belgrano - San Martin San Juan
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
|
12/09
|
Cruzeiro - Atletico Mineiro
|
12/09
|
Botafogo - Vasco da Gama
|
VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20
|
12/09
|
IA Akranes - Breidablik
|
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9
|
12/09
|
Hobro IK - Lyngby BK
|
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5
|
11/09
|
Semen Padang - PSBS Biak
|
11/09
|
Persita Tangerang - PSM Makassar
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
|
11/09
05:00
|
Fluminense 2-0 Bahia BA
|
11/09
07:30
|
Corinthians 2-0 Atl Paranaense
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2
|
11/09
07:30
|
Millonarios 1-0 Deportivo Pasto
|
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7
|
11/09
08:00
|
Puntarenas 3-1 Deportivo Saprissa
|
11/09
09:00
|
Cartagines - Herediano