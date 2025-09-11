Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

12/09  
06:00

Belgrano - San Martin San Juan

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

12/09  
05:30

Cruzeiro - Atletico Mineiro

12/09  
07:30

Botafogo - Vasco da Gama

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20

12/09  
00:00

IA Akranes - Breidablik

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9

12/09  
00:00

Hobro IK - Lyngby BK

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5

11/09  
15:30

Semen Padang - PSBS Biak

11/09  
19:00

Persita Tangerang - PSM Makassar

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

11/09

05:00

Fluminense 2-0 Bahia BA

11/09

07:30

Corinthians 2-0 Atl Paranaense

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2

11/09

07:30

Millonarios 1-0 Deportivo Pasto

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7

11/09

08:00

Puntarenas 3-1 Deportivo Saprissa

11/09

09:00

Cartagines - Herediano