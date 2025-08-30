Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 4
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
13/09/2025 18:30:00 Arsenal - Nottingham Forest
13/09/2025 21:00:00 Bournemouth - Brighton
13/09/2025 21:00:00 Newcastle - Wolves
13/09/2025 21:00:00 Crystal Palace - Sunderland
13/09/2025 21:00:00 Everton - Aston Villa
13/09/2025 21:00:00 Fulham - Leeds
13/09/2025 23:30:00 West Ham - Tottenham
14/09/2025 02:00:00 Brentford - Chelsea
14/09/2025 20:00:00 Burnley - Liverpool
14/09/2025 22:30:00 Manchester City - Manchester United