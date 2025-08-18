Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 2025/26 mới nhất
Vòng 1
16/08/2025 01:45:00 Rennes 1 - 0 Marseille
16/08/2025 22:00:00 Lens 0 - 1 Lyon
17/08/2025 00:00:00 Monaco 3 - 1 LE Havre
17/08/2025 02:05:00 Nice 0 - 1 Toulouse
17/08/2025 20:00:00 Stade Brestois 29 3 - 3 Lille
17/08/2025 22:15:00 Metz 0 - 1 Strasbourg
17/08/2025 22:15:00 Angers 1 - 0 Paris FC
17/08/2025 22:15:00 Auxerre 1 - 0 Lorient
18/08/2025 01:45:00 Nantes 0 - 1 Paris Saint Germain
Vòng 2
23/08/2025 01:45:00 Paris Saint Germain - Angers
23/08/2025 22:00:00 Marseille - Paris FC
24/08/2025 00:00:00 Nice - Auxerre
24/08/2025 02:05:00 Lyon - Metz
24/08/2025 20:00:00 Lorient - Rennes
24/08/2025 22:15:00 LE Havre - Lens
24/08/2025 22:15:00 Strasbourg - Nantes
24/08/2025 22:15:00 Toulouse - Stade Brestois 29
25/08/2025 01:45:00 Lille - Monaco
Vòng 3
30/08/2025 01:45:00 Lens - Stade Brestois 29
30/08/2025 22:00:00 Lorient - Lille
31/08/2025 00:00:00 Nantes - Auxerre
31/08/2025 02:05:00 Toulouse - Paris Saint Germain
31/08/2025 20:00:00 Angers - Rennes
31/08/2025 22:15:00 LE Havre - Nice
31/08/2025 22:15:00 Paris FC - Metz
31/08/2025 22:15:00 Monaco - Strasbourg
01/09/2025 01:45:00 Lyon - Marseille
Vòng 4
14/09/2025 22:00:00 Auxerre - Monaco
14/09/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Paris FC
14/09/2025 22:00:00 Lille - Toulouse
14/09/2025 22:00:00 Marseille - Lorient
14/09/2025 22:00:00 Metz - Angers
14/09/2025 22:00:00 Nice - Nantes
14/09/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - Lens
14/09/2025 22:00:00 Rennes - Lyon
14/09/2025 22:00:00 Strasbourg - LE Havre
Vòng 5
21/09/2025 22:00:00 Auxerre - Toulouse
21/09/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Nice
21/09/2025 22:00:00 LE Havre - Lorient
21/09/2025 22:00:00 Lens - Lille
21/09/2025 22:00:00 Lyon - Angers
21/09/2025 22:00:00 Marseille - Paris Saint Germain
21/09/2025 22:00:00 Monaco - Metz
21/09/2025 22:00:00 Nantes - Rennes
21/09/2025 22:00:00 Paris FC - Strasbourg
Vòng 6
28/09/2025 22:00:00 Angers - Stade Brestois 29
28/09/2025 22:00:00 Lille - Lyon
28/09/2025 22:00:00 Lorient - Monaco
28/09/2025 22:00:00 Metz - LE Havre
28/09/2025 22:00:00 Nice - Paris FC
28/09/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - Auxerre
28/09/2025 22:00:00 Rennes - Lens
28/09/2025 22:00:00 Strasbourg - Marseille
28/09/2025 22:00:00 Toulouse - Nantes
Vòng 7
05/10/2025 22:00:00 Auxerre - Lens
05/10/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Nantes
05/10/2025 22:00:00 LE Havre - Rennes
05/10/2025 22:00:00 Lille - Paris Saint Germain
05/10/2025 22:00:00 Lyon - Toulouse
05/10/2025 22:00:00 Metz - Marseille
05/10/2025 22:00:00 Monaco - Nice
05/10/2025 22:00:00 Paris FC - Lorient
05/10/2025 22:00:00 Strasbourg - Angers
Vòng 8
19/10/2025 22:00:00 Angers - Monaco
19/10/2025 22:00:00 Lens - Paris FC
19/10/2025 22:00:00 Lorient - Stade Brestois 29
19/10/2025 22:00:00 Marseille - LE Havre
19/10/2025 22:00:00 Nantes - Lille
19/10/2025 22:00:00 Nice - Lyon
19/10/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - Strasbourg
19/10/2025 22:00:00 Rennes - Auxerre
19/10/2025 22:00:00 Toulouse - Metz
Vòng 9
26/10/2025 22:00:00 Angers - Lorient
26/10/2025 22:00:00 Auxerre - LE Havre
26/10/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Paris Saint Germain
26/10/2025 22:00:00 Lens - Marseille
26/10/2025 22:00:00 Lille - Metz
26/10/2025 22:00:00 Lyon - Strasbourg
26/10/2025 22:00:00 Monaco - Toulouse
26/10/2025 22:00:00 Paris FC - Nantes
26/10/2025 22:00:00 Rennes - Nice
Vòng 10
29/10/2025 22:00:00 LE Havre - Stade Brestois 29
29/10/2025 22:00:00 Lorient - Paris Saint Germain
29/10/2025 22:00:00 Marseille - Angers
29/10/2025 22:00:00 Metz - Lens
29/10/2025 22:00:00 Nantes - Monaco
29/10/2025 22:00:00 Nice - Lille
29/10/2025 22:00:00 Paris FC - Lyon
29/10/2025 22:00:00 Strasbourg - Auxerre
29/10/2025 22:00:00 Toulouse - Rennes
Vòng 11
02/11/2025 22:00:00 Auxerre - Marseille
02/11/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Lyon
02/11/2025 22:00:00 Lens - Lorient
02/11/2025 22:00:00 Lille - Angers
02/11/2025 22:00:00 Monaco - Paris FC
02/11/2025 22:00:00 Nantes - Metz
02/11/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - Nice
02/11/2025 22:00:00 Rennes - Strasbourg
02/11/2025 22:00:00 Toulouse - LE Havre
Vòng 12
09/11/2025 22:00:00 Angers - Auxerre
09/11/2025 22:00:00 LE Havre - Nantes
09/11/2025 22:00:00 Lorient - Toulouse
09/11/2025 22:00:00 Lyon - Paris Saint Germain
09/11/2025 22:00:00 Marseille - Stade Brestois 29
09/11/2025 22:00:00 Metz - Nice
09/11/2025 22:00:00 Monaco - Lens
09/11/2025 22:00:00 Paris FC - Rennes
09/11/2025 22:00:00 Strasbourg - Lille
Vòng 13
23/11/2025 22:00:00 Auxerre - Lyon
23/11/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Metz
23/11/2025 22:00:00 Lens - Strasbourg
23/11/2025 22:00:00 Lille - Paris FC
23/11/2025 22:00:00 Nantes - Lorient
23/11/2025 22:00:00 Nice - Marseille
23/11/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - LE Havre
23/11/2025 22:00:00 Rennes - Monaco
23/11/2025 22:00:00 Toulouse - Angers
Vòng 14
30/11/2025 22:00:00 Angers - Lens
30/11/2025 22:00:00 LE Havre - Lille
30/11/2025 22:00:00 Lorient - Nice
30/11/2025 22:00:00 Lyon - Nantes
30/11/2025 22:00:00 Marseille - Toulouse
30/11/2025 22:00:00 Metz - Rennes
30/11/2025 22:00:00 Monaco - Paris Saint Germain
30/11/2025 22:00:00 Paris FC - Auxerre
30/11/2025 22:00:00 Strasbourg - Stade Brestois 29
Vòng 15
07/12/2025 22:00:00 Auxerre - Metz
07/12/2025 22:00:00 Stade Brestois 29 - Monaco
07/12/2025 22:00:00 LE Havre - Paris FC
07/12/2025 22:00:00 Lille - Marseille
07/12/2025 22:00:00 Lorient - Lyon
07/12/2025 22:00:00 Nantes - Lens
07/12/2025 22:00:00 Nice - Angers
07/12/2025 22:00:00 Paris Saint Germain - Rennes
07/12/2025 22:00:00 Toulouse - Strasbourg
Vòng 16
14/12/2025 22:00:00 Angers - Nantes
14/12/2025 22:00:00 Auxerre - Lille
14/12/2025 22:00:00 Lens - Nice
14/12/2025 22:00:00 Lyon - LE Havre
14/12/2025 22:00:00 Marseille - Monaco
14/12/2025 22:00:00 Metz - Paris Saint Germain
14/12/2025 22:00:00 Paris FC - Toulouse
14/12/2025 22:00:00 Rennes - Stade Brestois 29
14/12/2025 22:00:00 Strasbourg - Lorient
Vòng 17
04/01/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Auxerre
04/01/2026 22:00:00 LE Havre - Angers
04/01/2026 22:00:00 Lille - Rennes
04/01/2026 22:00:00 Lorient - Metz
04/01/2026 22:00:00 Marseille - Nantes
04/01/2026 22:00:00 Monaco - Lyon
04/01/2026 22:00:00 Nice - Strasbourg
04/01/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Paris FC
04/01/2026 22:00:00 Toulouse - Lens
Vòng 18
18/01/2026 22:00:00 Angers - Marseille
18/01/2026 22:00:00 Lens - Auxerre
18/01/2026 22:00:00 Lyon - Stade Brestois 29
18/01/2026 22:00:00 Monaco - Lorient
18/01/2026 22:00:00 Nantes - Paris FC
18/01/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Lille
18/01/2026 22:00:00 Rennes - LE Havre
18/01/2026 22:00:00 Strasbourg - Metz
18/01/2026 22:00:00 Toulouse - Nice
Vòng 19
25/01/2026 22:00:00 Auxerre - Paris Saint Germain
25/01/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Toulouse
25/01/2026 22:00:00 LE Havre - Monaco
25/01/2026 22:00:00 Lille - Strasbourg
25/01/2026 22:00:00 Marseille - Lens
25/01/2026 22:00:00 Metz - Lyon
25/01/2026 22:00:00 Nantes - Nice
25/01/2026 22:00:00 Paris FC - Angers
25/01/2026 22:00:00 Rennes - Lorient
Vòng 20
01/02/2026 22:00:00 Angers - Metz
01/02/2026 22:00:00 Lens - LE Havre
01/02/2026 22:00:00 Lorient - Nantes
01/02/2026 22:00:00 Lyon - Lille
01/02/2026 22:00:00 Monaco - Rennes
01/02/2026 22:00:00 Nice - Stade Brestois 29
01/02/2026 22:00:00 Paris FC - Marseille
01/02/2026 22:00:00 Strasbourg - Paris Saint Germain
01/02/2026 22:00:00 Toulouse - Auxerre
Vòng 21
08/02/2026 22:00:00 Angers - Toulouse
08/02/2026 22:00:00 Auxerre - Paris FC
08/02/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Lorient
08/02/2026 22:00:00 LE Havre - Strasbourg
08/02/2026 22:00:00 Lens - Rennes
08/02/2026 22:00:00 Metz - Lille
08/02/2026 22:00:00 Nantes - Lyon
08/02/2026 22:00:00 Nice - Monaco
08/02/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Marseille
Vòng 22
15/02/2026 22:00:00 LE Havre - Toulouse
15/02/2026 22:00:00 Lille - Stade Brestois 29
15/02/2026 22:00:00 Lorient - Angers
15/02/2026 22:00:00 Lyon - Nice
15/02/2026 22:00:00 Marseille - Strasbourg
15/02/2026 22:00:00 Metz - Auxerre
15/02/2026 22:00:00 Monaco - Nantes
15/02/2026 22:00:00 Paris FC - Lens
15/02/2026 22:00:00 Rennes - Paris Saint Germain
Vòng 23
22/02/2026 22:00:00 Angers - Lille
22/02/2026 22:00:00 Auxerre - Rennes
22/02/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Marseille
22/02/2026 22:00:00 Lens - Monaco
22/02/2026 22:00:00 Nantes - LE Havre
22/02/2026 22:00:00 Nice - Lorient
22/02/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Metz
22/02/2026 22:00:00 Strasbourg - Lyon
22/02/2026 22:00:00 Toulouse - Paris FC
Vòng 24
01/03/2026 22:00:00 LE Havre - Paris Saint Germain
01/03/2026 22:00:00 Lille - Nantes
01/03/2026 22:00:00 Lorient - Auxerre
01/03/2026 22:00:00 Marseille - Lyon
01/03/2026 22:00:00 Metz - Stade Brestois 29
01/03/2026 22:00:00 Monaco - Angers
01/03/2026 22:00:00 Paris FC - Nice
01/03/2026 22:00:00 Rennes - Toulouse
01/03/2026 22:00:00 Strasbourg - Lens
Vòng 25
08/03/2026 22:00:00 Auxerre - Strasbourg
08/03/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - LE Havre
08/03/2026 22:00:00 Lens - Metz
08/03/2026 22:00:00 Lille - Lorient
08/03/2026 22:00:00 Lyon - Paris FC
08/03/2026 22:00:00 Nantes - Angers
08/03/2026 22:00:00 Nice - Rennes
08/03/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Monaco
08/03/2026 22:00:00 Toulouse - Marseille
Vòng 26
15/03/2026 22:00:00 Angers - Nice
15/03/2026 22:00:00 LE Havre - Lyon
15/03/2026 22:00:00 Lorient - Lens
15/03/2026 22:00:00 Marseille - Auxerre
15/03/2026 22:00:00 Metz - Toulouse
15/03/2026 22:00:00 Monaco - Stade Brestois 29
15/03/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Nantes
15/03/2026 22:00:00 Rennes - Lille
15/03/2026 22:00:00 Strasbourg - Paris FC
Vòng 27
22/03/2026 22:00:00 Auxerre - Stade Brestois 29
22/03/2026 22:00:00 Lens - Angers
22/03/2026 22:00:00 Lyon - Monaco
22/03/2026 22:00:00 Marseille - Lille
22/03/2026 22:00:00 Nantes - Strasbourg
22/03/2026 22:00:00 Nice - Paris Saint Germain
22/03/2026 22:00:00 Paris FC - LE Havre
22/03/2026 22:00:00 Rennes - Metz
22/03/2026 22:00:00 Toulouse - Lorient
Vòng 28
05/04/2026 22:00:00 Angers - Lyon
05/04/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Rennes
05/04/2026 22:00:00 LE Havre - Auxerre
05/04/2026 22:00:00 Lille - Lens
05/04/2026 22:00:00 Lorient - Paris FC
05/04/2026 22:00:00 Metz - Nantes
05/04/2026 22:00:00 Monaco - Marseille
05/04/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Toulouse
05/04/2026 22:00:00 Strasbourg - Nice
Vòng 29
12/04/2026 22:00:00 Auxerre - Nantes
12/04/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Strasbourg
12/04/2026 22:00:00 Lens - Paris Saint Germain
12/04/2026 22:00:00 Lyon - Lorient
12/04/2026 22:00:00 Marseille - Metz
12/04/2026 22:00:00 Nice - LE Havre
12/04/2026 22:00:00 Paris FC - Monaco
12/04/2026 22:00:00 Rennes - Angers
12/04/2026 22:00:00 Toulouse - Lille
Vòng 30
19/04/2026 22:00:00 Angers - LE Havre
19/04/2026 22:00:00 Lens - Toulouse
19/04/2026 22:00:00 Lille - Nice
19/04/2026 22:00:00 Lorient - Marseille
19/04/2026 22:00:00 Metz - Paris FC
19/04/2026 22:00:00 Monaco - Auxerre
19/04/2026 22:00:00 Nantes - Stade Brestois 29
19/04/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Lyon
19/04/2026 22:00:00 Strasbourg - Rennes
Vòng 31
26/04/2026 22:00:00 Angers - Paris Saint Germain
26/04/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Lens
26/04/2026 22:00:00 LE Havre - Metz
26/04/2026 22:00:00 Lorient - Strasbourg
26/04/2026 22:00:00 Lyon - Auxerre
26/04/2026 22:00:00 Marseille - Nice
26/04/2026 22:00:00 Paris FC - Lille
26/04/2026 22:00:00 Rennes - Nantes
26/04/2026 22:00:00 Toulouse - Monaco
Vòng 32
03/05/2026 22:00:00 Auxerre - Angers
03/05/2026 22:00:00 Lille - LE Havre
03/05/2026 22:00:00 Lyon - Rennes
03/05/2026 22:00:00 Metz - Monaco
03/05/2026 22:00:00 Nantes - Marseille
03/05/2026 22:00:00 Nice - Lens
03/05/2026 22:00:00 Paris FC - Stade Brestois 29
03/05/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Lorient
03/05/2026 22:00:00 Strasbourg - Toulouse
Vòng 33
09/05/2026 22:00:00 Angers - Strasbourg
09/05/2026 22:00:00 Auxerre - Nice
09/05/2026 22:00:00 LE Havre - Marseille
09/05/2026 22:00:00 Lens - Nantes
09/05/2026 22:00:00 Metz - Lorient
09/05/2026 22:00:00 Monaco - Lille
09/05/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Stade Brestois 29
09/05/2026 22:00:00 Rennes - Paris FC
09/05/2026 22:00:00 Toulouse - Lyon
Vòng 34
16/05/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Angers
16/05/2026 22:00:00 Lille - Auxerre
16/05/2026 22:00:00 Lorient - LE Havre
16/05/2026 22:00:00 Lyon - Lens
16/05/2026 22:00:00 Marseille - Rennes
16/05/2026 22:00:00 Nantes - Toulouse
16/05/2026 22:00:00 Nice - Metz
16/05/2026 22:00:00 Paris FC - Paris Saint Germain
16/05/2026 22:00:00 Strasbourg - Monaco