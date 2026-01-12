Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

12/01

23:30

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

VTV, TV360

12/01

23:30

U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê út

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 3

13/01
02:45

Liverpool - Barnsley

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

13/01
00:30

 Genoa - Cagliari

ON FOOTBALL

13/01
02:45

 Juventus - Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

13/01
03:00

 Sevilla - Celta Vigo

SCTV 15

CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16

12/01
03:00

PSG - Paris FC

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

11/01
22:00

 Al Hazem - Al Najma Unaizah

12/01
00:30

 Al Hilal - Al Nassr 

 Al Ettifaq - Al Khaleej Saihat

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A

11/01

18:30

 

U23 Trung Quốc 1-0 U23 Australia

VTV5, TV360

11/01

21:00

U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq

VTV Cần Thơ, TV360

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/32

11/01
19:00

Derby 1-3 Leeds

11/01
21:00

Portsmouth 1-4 Arsenal

Hull City 0-0 Blackburn (pen 4-3)

Norwich City 3-4 Walsall

Sheffield United 3-4 Mansfield Town

Swansea City 2-2 WBA (pen 5-6)

West Ham 2-1 QPR

11/01
23:30

Manchester United 1-2 Brighton

SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT

12/01
03:00

Barcelona 3-2 Real Madrid

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

11/01
20:00

 Rayo Vallecano 2-1 Mallorca

SCTV 15

11/01
22:15

 Levante 1-1 Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

11/01
18:30

 Lecce 1-2 Parma

ON SPORTS +

11/01
21:00

 Fiorentina 1-1 AC Milan

ON FOOTBALL

12/01
00:00

 Verona 0-1 Lazio

ON FOOTBALL

12/01
02:45

 Inter Milan 2-2 Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16

11/01
21:30

 Monchengladbach 4-0 Augsburg

TV 360

11/01
21:30

 Bayern Munich 8-1 Wolfsburg

TV 360

CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16

12/01
00:00

Metz 0-4 Montpellier

Nantes 1-1 Nice (pen 3-5)

12/01
03:00

Lille 1-2 Lyon