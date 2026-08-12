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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
NIÊM YẾT
|
SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026
|
13/08
02:00
|PSG - Aston Villa
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
12/08
23:15
|Newcastle - Everton
|
13/08
01:30
|Man Utd - Leeds
|Arsenal - Como
|
13/08
01:45
|Nottingham Forest - Leverkusen
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
12/08
23:00
|Copenhagen - Debreceni
|GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv
|Rapid Wien - Paide Linnameeskond
|
COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
|
13/08
05:00
|
Palmeiras - Cerro Porteno
|
Platense - Coquimbo Unido
|
13/08
07:30
|
Cruzeiro - Flamengo
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
Play-off AFC Champions League Elite 2026/27
|
11/08
16:30
|
Adelaide United 0-2 Công An Hà Nội
|
FPT Play
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
11/08
22:00
|Kairat Almaty 0-1 Levski Sofia
|
11/08
23:00
|Bodo Glimt 3-2 Union Saint Gilloise
|Sabah Baku 4-0 AGF Aarhus
|
12/08
00:00
|Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb
|
12/08
00:30
|NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos
|
12/08
01:00
|Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Beer Sheva
|
12/08
01:15
|NK Celje 2-0 FC Ararat
|Slovan Bratislava 2-0 Mjallby
|
12/08
01:30
|Sturm Graz 0-1 Fenerbahce
|
12/08
02:00
|Lyon 3-0 Sparta Praha
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
11/08
23:00
|Iberia 2-1 Larne
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
12/08
00:00
|
Apollon Limassol 2-4 Brann
|
12/08
00:30
|
CSKA Sofia 1-2 Panathinaikos
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