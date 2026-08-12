Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

NIÊM YẾT

SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026

13/08

02:00

 PSG - Aston Villa

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

12/08

23:15

 Newcastle - Everton

13/08

01:30

 Man Utd - Leeds
Arsenal - Como

13/08

01:45

 Nottingham Forest - Leverkusen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

12/08

23:00

 Copenhagen - Debreceni
GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien - Paide Linnameeskond

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

13/08

05:00

Palmeiras - Cerro Porteno

Platense - Coquimbo Unido

13/08

07:30

Cruzeiro - Flamengo

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Play-off AFC Champions League Elite 2026/27

11/08

16:30

Adelaide United 0-2 Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

11/08

22:00

 Kairat Almaty 0-1 Levski Sofia

11/08

23:00

 Bodo Glimt 3-2 Union Saint Gilloise
Sabah Baku 4-0 AGF Aarhus

12/08

00:00

 Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb

12/08

00:30

 NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos

12/08

01:00

 Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Beer Sheva

12/08

01:15

 NK Celje 2-0 FC Ararat
Slovan Bratislava 2-0 Mjallby

12/08

01:30

 Sturm Graz 0-1 Fenerbahce

12/08

02:00

 Lyon 3-0 Sparta Praha

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

11/08

23:00

 Iberia 2-1 Larne

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

12/08

00:00

Apollon Limassol 2-4 Brann

12/08

00:30

CSKA Sofia 1-2 Panathinaikos

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