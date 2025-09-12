Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

13/09

02:00

Sevilla - Elche

SCTV 17

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

13/09

01:30

Leverkusen - E.Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

13/09

01:45

Marseille - Lorient

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 5

13/09

02:00

Ipswich - Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

13/09

00:30

D. Riestra - Central Cordoba

13/09

05:00

Huracan - Velez Sarsfield

Racing Club - San Lorenzo

13/09

07:15

Lanus - Ind. Rivadavia

Newells Old Boys - Tucuman

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 2

12/09

22:25

Al Ettifaq - Al Ahli

13/09

01:00

Al Ittihad - Al Fateh

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29

12/09

17:00

S.Hiroshima - Kyoto Sanga

Machida Zelvia - Yokohama

Vissel Kobe - Kashiwa Reysol

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

12/09  
06:00

Belgrano 0-0 San Martin San Juan

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

12/09  
05:30

Cruzeiro 2-0 Atletico Mineiro

12/09  
07:30

Botafogo - Vasco da Gama

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20

12/09  
00:00

IA Akranes 3-0 Breidablik

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9

12/09  
00:00

Hobro IK 1-4 Lyngby BK

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5

11/09  
15:30

Semen Padang 1-2 PSBS Biak

11/09  
19:00

Persita Tangerang 2-1 PSM Makassar