Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
13/09
02:00
Sevilla - Elche
SCTV 17
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
13/09
01:30
Leverkusen - E.Frankfurt
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
13/09
01:45
Marseille - Lorient
ON SPORTS NEWS
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 5
13/09
02:00
Ipswich - Sheffield Utd
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8
13/09
00:30
D. Riestra - Central Cordoba
13/09
05:00
Huracan - Velez Sarsfield
Racing Club - San Lorenzo
13/09
07:15
Lanus - Ind. Rivadavia
Newells Old Boys - Tucuman
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 2
12/09
22:25
Al Ettifaq - Al Ahli
13/09
01:00
Al Ittihad - Al Fateh
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29
12/09
17:00
S.Hiroshima - Kyoto Sanga
Machida Zelvia - Yokohama
Vissel Kobe - Kashiwa Reysol
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8
12/09
Belgrano 0-0 San Martin San Juan
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
12/09
Cruzeiro 2-0 Atletico Mineiro
12/09
Botafogo - Vasco da Gama
VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20
12/09
IA Akranes 3-0 Breidablik
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9
12/09
Hobro IK 1-4 Lyngby BK
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5
11/09
Semen Padang 1-2 PSBS Biak
11/09
Persita Tangerang 2-1 PSM Makassar