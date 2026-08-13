Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

14/08

00:00

 Uni.Craiova - KuPS
Omonia - Lincoln Red Imps
Besiktas - Hradec Kralove
Gornik Zabrze - Ferencvarosi
Pafos FC - RB Salzburg

14/08

00:30

Vikingur Reykjavik - Thun

KI Klaksvik - Lech Poznan

14/08

01:00

CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv

14/08

01:30

Rangers FC - Jagiellonia

Anderlecht - PAOK

14/08

01:45

 Heart - Benfica

14/08

02:00

Egnatia - Shamrock Rovers

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

13/08

22:00

 Tobol - FK Partizan

13/08

23:00

 Ilves - HNK Rijeka

Flora Tallinn - Inter Escaldes
FK Qarabag - Dinamo Kiev

13/08

23:30

R.F Skola - FK Jablonec

14/08

00:00

Tromso - CFR Cluj

Dunajska Streda - Twente

Midtjylland - Bohemians

ML Vitebsk - Borac Banja Luka

Dinamo Minsk - Braga

Hammarby - Rakow

14/08

00:30

Runavik - Lugano

Vaduz - Inter Turku

14/08

01:00

Drita Gjilan - Tre Fiori

FK Shkendija - Hibernian

14/08

01:15

Sion - FC Noah

14/08

01:30

FC Gyor - Riga FC

KAA Gent - IFK Goteborg

Austria Wien - Beitar Jerusalem

Motherwell - HJK Helsinki

14/08

01:45

Shelbourne - Ajax

14/08

02:00

Dinamo City - FK Auda

Hajduk Split - Zalgiris Vilnius

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026

13/08

02:00

 PSG 2-1 Aston Villa TV360

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

12/08

23:15

 Newcastle 3-1 Everton

13/08

01:30

 Man Utd 1-1 Leeds (pen 5-4)
Arsenal 1-1 Como (pen 4-3)

13/08

01:45

 Nottingham Forest 2-1 Leverkusen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

12/08

23:00

 Copenhagen 5-1 Debreceni
GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

13/08

05:00

Palmeiras - Cerro Porteno

Platense - Coquimbo Unido

13/08

07:30

Cruzeiro - Flamengo

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