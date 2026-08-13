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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
14/08
00:00
|Uni.Craiova - KuPS
|Omonia - Lincoln Red Imps
|Besiktas - Hradec Kralove
|Gornik Zabrze - Ferencvarosi
|Pafos FC - RB Salzburg
|
14/08
00:30
|
Vikingur Reykjavik - Thun
|
KI Klaksvik - Lech Poznan
|
14/08
01:00
|
CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv
|
14/08
01:30
|
Rangers FC - Jagiellonia
|
Anderlecht - PAOK
|
14/08
01:45
|Heart - Benfica
|
14/08
02:00
|
Egnatia - Shamrock Rovers
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
13/08
22:00
|Tobol - FK Partizan
|
13/08
23:00
|Ilves - HNK Rijeka
|
Flora Tallinn - Inter Escaldes
|FK Qarabag - Dinamo Kiev
|
13/08
23:30
|
R.F Skola - FK Jablonec
|
14/08
00:00
|
Tromso - CFR Cluj
|
Dunajska Streda - Twente
|
Midtjylland - Bohemians
|
ML Vitebsk - Borac Banja Luka
|
Dinamo Minsk - Braga
|
Hammarby - Rakow
|
14/08
00:30
|
Runavik - Lugano
|
Vaduz - Inter Turku
|
14/08
01:00
|
Drita Gjilan - Tre Fiori
|
FK Shkendija - Hibernian
|
14/08
01:15
|
Sion - FC Noah
|
14/08
01:30
|
FC Gyor - Riga FC
|
KAA Gent - IFK Goteborg
|
Austria Wien - Beitar Jerusalem
|
Motherwell - HJK Helsinki
|
14/08
01:45
|
Shelbourne - Ajax
|
14/08
02:00
|
Dinamo City - FK Auda
|
Hajduk Split - Zalgiris Vilnius
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026
|
13/08
02:00
|PSG 2-1 Aston Villa
|TV360
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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12/08
23:15
|Newcastle 3-1 Everton
|
13/08
01:30
|Man Utd 1-1 Leeds (pen 5-4)
|Arsenal 1-1 Como (pen 4-3)
|
13/08
01:45
|Nottingham Forest 2-1 Leverkusen
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
12/08
23:00
|Copenhagen 5-1 Debreceni
|GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv
|Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
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13/08
05:00
|
Palmeiras - Cerro Porteno
|
Platense - Coquimbo Unido
|
13/08
07:30
|
Cruzeiro - Flamengo
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