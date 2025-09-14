Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4

14/09
20:00

 Burnley - Liverpool

K+ SPORT 1

13/09
22:30

 Manchester City - Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

14/09
19:00

 Celta Vigo - Girona

SCTV 17

14/09
21:15

 Levante - Real Betis

SCTV 17

15/09
23:30

 Osasuna - Rayo Vallecano

SCTV 17

15/09
02:00

 Barcelona - Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

14/09
17:30

 Roma - Torino

ON SPORTS NEWS

14/09
20:00

 Atalanta - Lecce

ON FOOTBALL

 Pisa - Udinese

ON SPORTS +

15/09
23:00

 Sassuolo - Lazio

ON FOOTBALL

15/09
01:45

 AC Milan - Bologna

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

14/09
20:30

 St. Pauli - Augsburg

TV 360

14/09
22:30

 Monchengladbach - Werder Bremen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

14/09
20:00

 Lille - Toulouse

14/09
22:15

 Metz - Angers

ON SPORTS

 PSG - Lens

ON SPORTS NEWS

 Strasbourg - Le Havre

 Brestois - Paris

ON SPORTS +

15/09
01:45

 Rennes - Lyon

ON SPORTS NEWS

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

15/09
01:00

Al Nassr - Al-Kholood Club

GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2025

14/09
06:30

Charlotte - Inter Miami

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ SỚM VÒNG 6

13/09

19:15

Công an Hà Nội 2-1 Hải Phòng

FPT Play

13/09

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 0-0 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, HTV1, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

CÚP QUỐC GIA 2025/25 - VÒNG LOẠI

13/09

16:00

Long An 1-1 Quy Nhơn United (pen 3-1)

FPT Play

13/09

18:00

Xuân Thiện Phú Thọ 2-4 Ninh Bình

FPT Play

13/09

18:00

Đông Á Thanh Hóa 0-2 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4

13/09

18:30

Arsenal 3-0 Nottingham Forest

K+ SPORT 1

13/09

21:00

Newcastle 1-0 Wolverhampton

K+ SPORT 1

Bournemouth 2-1 Brighton

K+LIFE

Crystal Palace 0-0 Sunderland

K+ACTION

Everton 0-0 Aston Villa

K+ SPORT 2

Fulham 1-0 Leeds

K+Live 1

13/09

23:30

West Ham 0-3 Tottenham

K+ SPORT 1

14/09

02:00

Brentford 2-2 Chelsea

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

13/09

19:00

Getafe 2-0 Real Oviedo

SCTV 17

13/09

21:15

Sociedad 1-2 Real Madrid

SCTV 17

13/09

23:30

Ath.Bilbao 0-1 Alaves

SCTV 17

14/09

02:00

Atletico Madrid 2-0 Villarreal

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

13/09

20:00

Cagliari 2-0 Parma

ON FOOTBALL

13/09

23:00

Juventus 4-3 Inter Milan

ON FOOTBALL

14/09

01:45

Fiorentina 1-3 Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

13/09

20:30

Freiburg 3-1 Stuttgart

TV 360

Heidenheim - Dortmund

TV 360

Mainz 0-1 RB Leipzig

TV 360

Union Berlin 2-4 Hoffenheim

TV 360

Wolfsburg 3-3 Koln

TV 360

13/09

23:30

Bayern Munich 5-0 Hamburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

13/09

22:00

Nice 1-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

14/09

02:05

Auxerre 1-2 Monaco

ON SPORTS NEWS