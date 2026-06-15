Lịch thi đấu World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6
E 15/06 00:00 Trận 9 Đức 7-1 Curacao VTV3, VTV10, VTV6
F 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan 2-2 Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6
E 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6
F 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6

Video bàn thắng lịch sử của Qatar (nguồn: VTV)